Невероятная поддержка фанатов
Виталия однозначно любят в Мерсисайде. В сети появилось фото с баннером болельщиков Эвертона, посвященный украинскому защитнику "ирисок", пишет 24 канал.
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Он волшебник. Вы знаете,
– написано на баннере.
Фанаты Эвертона / Фото с твиттера
Невероятная радость болельщиков Эвертона
Английский Эвертон сохранил место в АПЛ на следующий сезон. 19 мая "ириски" в сверхважном для себя матче сумел сделать невероятный камбэк и обыграл Кристал Пелас со счетом 3:2.
Это впервые в своей истории Эвертон победил, когда проигрывал 0:2 по ходу матча.
После забитого третьего гола болельщики "ирисок" выбежали на поле, чтобы отпраздновать успех своей команды. Однако сам матч еще не закончился, это было на 85-й минуте игры.
Болельщиков вывели, но они вернулись на поле уже после финального свистка. В этот момент их уже никто не выгонял с поля.
Карьера Миколенко в Эвертоне
- Виталий подписал соглашение с ливерпульским клубом 1 января 2022 года. За его трансфер Эвертон заплатил 23,5 миллионов евро Динамо.
- Начиная с апреля Виталий является постоянным игроком основного состава "ирисок". Экс-защитник киевского Динамо играет под 19-м номером.
- Контракт украинца с клубом рассчитан до лета 2026 включительно.
- За столь короткий промежуток времени украинцу уже удалось завоевать расположение болельщиков. Миколенко признали лучшим игроком апреля в составе "ирисок". Фанаты ливерпульского клуба выбирали своего фаворита.
- 8 мая Виталий отметился дебютным забитым мячом в поединке против Лестера.
Виталий помогает Украине приблизить победу
- Миколенко выставил на аукцион свою футболку с подписью и автографами игроков Эвертона.
- Денежные средства перечисляются на счет волонтерской организации Ukraine Alive 2022, которая помогает ВСУ, Нацгвардии, Азову и переселенцам адресно.
- Аукцион начнется 26 мая в 14:00 на сайте Prozorro.