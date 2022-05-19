Миколенко присоединился к благотворительной акции

В этот раз Виталий поможет стране финансово. Он выставил на аукцион свою футболку с подписью и автографами игроков Эвертона.

Читайте также Мой забитый мяч – это не важное событие, – Миколенко об адаптации в Эвертоне

За клуб выступают такие известные игроки как Ришарлисон, Доминик Калверт-Льюин, Джордан Пикфорд, а главный тренер команды – легенда мирового футбола Фрэнк Лэмпард. Этот аукцион является благотворительным, все вырученные средства будут направлены на помощь Украине.

Денежные средства перечисляются на счет волонтерской организации Ukraine Alive 2022, которая помогает ВСУ, Нацгвардии, Азову и переселенцам адресно.

Аукцион начнется 26 мая в 14:00 на сайте Prozorro. Заявку необходимо подать до 25 мая. Стартовая стоимость составляет 30 тысяч гривен, а минимальный шаг – 3 тысячи.

Карьера Миколенко в Эвертоне

Виталий присоединился к ливерпульскому клубу в 1 января 2022 года. За его трансфер Эвертон заплатил 23,5 миллионов евро Динамо.

Начиная с апреля Виталий является постоянным игроком основного состава "ирисок".

Экс-защитник киевского Динамо играет под 19-м номером.

Его контракт с ливерпульским клубом рассчитан до лета 2026 включительно.

За столь короткий промежуток времени украинцу уже удалось завоевать расположение болельщиков. Миколенко признали лучшим игроком апреля в составе "ирисок". Фанаты ливерпульского клуба выбирали своего фаворита.

Украинский легионер сыграл за "ирисок" 15 матчей. 8 мая Виталий отметился дебютным забитым мячом в поединке против Лестера.

К слову. В турнирной таблице Эвертон на два очка опережает зону вылета, на которую опустился Бернли. В оставшихся матчах команда Миколенко сыграет с Кристал Пелас и Арсеналом.