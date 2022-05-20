Эвертон – Кристал Пелес 3:2

Голы: Кин, 54, Ришарлисон, 75, Калвер-Льюин, 85 – Матета, 21, Аю Дж, 36

Поединок против Кристал Пелеса стал решающим для Эвертона в борьбе за сохранение прописки в АПЛ. Виталий Миколенко вышел в стартовом составе "ирисок", пишет 24 канал.

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На 16-й минуте хозяева получили право на перспективный штрафной. Ришарлисон классно пробил со среднего расстояния, попав в перекладину.

Уже пять минут спустя забили гости. Матета лучше всего сыграл на втором этаже после подачи со штрафного и головой пробил мимо голкипера – 0:1.

Еще в первом тайме ситуация для Эвертона стала критической. Коулмэн грубо ошибся, потеряв мяч вблизи собственной части поля. С двумя ударами справился вратарь "ирисок", но мяч улетел в ноги Аю Дж, который затолкнул его в сетку ворот, удвоив преимущество Кристал Пелес – 0:2.

На перерыв команды ушли с победным для гостей счётом 0:2.

"Реанимация" Эвертона

В начале второй 45-минутки Голгейт сбросил головой под удар Кину, отквитавшему один мяч – 1:2. Эвертон начал свой безумный камбек.

Мяч после затяжной атаки блокировок защитников попал в Ришарлисон, который уже в падении пробил в ворота соперника - 2:2.

За пять минут до конца основного времени матча хозяева впервые повели в счете. Снова удачно сыграл стандарт. Грэй классно подал на Калвера-Льюина, который головой в упор расстрелял владения Кристал Пелес – 3:2.

Эвертон выдал невероятный возврат, спасший клуб от вылета из АПЛ. Клуб Николенко с 39 очками занимает 16 место среди 20 команд.

У "ирисок" остался еще один матч в АПЛ против Арсенала (22 мая), но даже поражение в этом поединке не выбросит подопечных Лэмпарда из элитного дивизиона. От ближайшего преследователя, каким является Бернли, отрыв составляет четыре балла.

Эвертон – Кристал Пелес: видеообзор матча