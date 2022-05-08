Дебютный гол Миколенко
В рамках 36-го тура чемпионата Англии Лестер примет Эвертона на Кинг Пауэр Стедиум. В стартовом составе гостей на поединок вышел украинец Виталий Миколенко, пишет 24 канал.
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Миколенко забил гол в гостевом матче. Украинец открыл счет на 6-й минуте дальним ударом.
Это первое результативное действие футболиста в 13 матчах за ливерпульский клуб.
Видео удара
Украинец на один балл опередил бразильца Ришарлисона. А третьим стал молодой талант команды Энтони Гордон.
Миколенко стал пятым украинцем, забивавшим в матче чемпионата Англии. В последний раз это удавалось винггеру Вест Хэма Андрею Ярмоленко в марте 2022 года.
В начале мая клуб украинца сенсационно обыграл Челси и увеличил шансы сохранения "прописки" в АПЛ.
Карьера Миколенко в составе "ирисок"
- Миколенко присоединился к ливерпульскому клубу 1 января 2022 года. За его трансфер Эвертон заплатил 23,5 миллионов евро Динамо.
- Начиная с апреля Виталий является постоянным игроком основного состава "ирисок". В общей сложности на его счету 13 матчей за мерсисайдцев, а также 3 в Кубке.
- Эксзащитник киевского Динамо играет под 19-м номером за "ирисок"
Его контракт с ливерпульским клубом рассчитан до лета 2026 включительно.
Эвертон перед 36-м туром шел в зоне вылета АПЛ, имея 32 очка после 33 матчей. У команды две игры в запасе.
В начале мая клуб украинца сенсационно обыграл Челси и увеличил шансы сохранения "прописки" в АПЛ.
Кроме Миколенко, в АПЛ играют Андрей Ярмоленко и Александр Зинченко, за пять сезонов выступлений не забивший ни одного гола в чемпионате.