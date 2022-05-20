Неймовірна підтримка фанатів

Віталія однозначно люблять у Мерсісайді. В мережі з’явилось фото з банером вболівальників Евертона, що присвячений українському захиснику "ірисок", пише 24 канал.

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Він чарівник. Ви знаєте,

– написано на банері.



Фанати Евертона / Фото з твітеру

Неймовірна радість вболівальників Евертона

Англійський Евертон зберіг місце в АПЛ на наступний сезон. 19 травня "іриски" у надважливому для себе матчі зумів зробити неймовірний камбек та обіграв Кристал Пелас із рахунком 3:2.

Це уперше у своїй історії Евертон переміг, коли програвав 0:2 по ходу матчу.

Після забитого третього голу, вболівальники "ірисок" вибігли на поле, аби відсвяткувати успіх своєї команди. Проте сам матч ще не закінчився, це було на 85-й хвилині гри.

Уболівальників вивели, але вони повернулися на поле уже після фінального свистка. У цей момент їх уже ніхто не виганяв з поля.

Кар'єра Миколенка в Евертоні

Віталій підписав угоду з ліверпульським клубом 1 січня 2022 року. За його трансфер Евертон заплатив 23,5 мільйони євро Динамо.

Починаючи з квітня, Віталій є постійним гравцем основного складу "ірисок". Ексзахисник київського Динамо грає під 19-м номером.

Контракт українця з клубом розрахований до літа 2026 року включно.

За такий короткий проміжок часу українцеві вже вдалося завоювати прихильність вболівальників. Миколенка визнали найкращим гравцем квітня у складі "ірисок". Фанати ліверпульського клубу обирали свого фаворита.

8 травня Віталій відзначився дебютним забитим м'ячем у поєдинку проти Лестера.

Віталій допомагає Україні наблизити перемогу