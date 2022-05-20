Затея болельщика Эвертона

"Ириски" в сверхважном для себя матче сумел сделать невероятный камбэк и обыграл Кристал Пелас со счетом 3:2. Команда украинца после первого тайма проигрывала 0:2.

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Таким образом, Эвертон оторвался от зоны вылета на четыре очка. Все 90 минут на поле провел Миколенко, принявший участие в одном из голов своей команды.

Это впервые в своей истории Эвертон победил, когда проигрывал 0:2 по ходу матча.

После забитого третьего гола болельщики "ирисок" выбежали на поле, чтобы отпраздновать успех своей команды. Однако сам матч еще не закончился, это было на 85-й минуте игры.

Болельщиков вывели, но они вернулись на поле уже после финального свистка. В этот момент их уже никто не выгонял с поля.

Один из болельщиков вместо того, чтобы праздновать победу "ирисок", решил спровоцировать тренера Кристалл Пелас Патрика Виейра.

Поклонник Эвертона показывал нецензурные жесты прямо перед лицом коуча. Тот отреагировал на дурацкий поступок фана и ответил ему. Тренер начал бить мужчину прямо на поле.

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