На Олимпиаде-2022 команды Украины и России будут сидеть рядом: почему так произошло

Организаторы Олимпиады в Пекине посадили команды по фигурному катанию Украины и России рядом. Речь идет об арене, где состоятся соревнования.

В сети обнародовали фотодоказательство. Здесь напомним, что Министерство спорта рекомендовало нашим спортсменам не находиться рядом с россиянами, чтобы избегать провокаций.

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Украинских фигуристов в Пекине посадили рядом с россиянами

Олимпийские игры в Пекине в 2022 году стартуют 4 февраля и завершатся 20. Соревнования по фигурному катанию начнутся 5 числа.

И вот за неделю до этого события стало известно, что фигуристов из Украины и России посадят на стадионе рядом. То есть украинцам не удастся находиться на дистанции с россиянами, как рекомендовали в Министерстве молодежи и спорта.



Украинскую команду разместили между россиянами и американцами / Фото с твиттера Lublinec931

Почему украинцы будут сидеть рядом с россиянами

Во-первых, Международный олимпийский комитет самоустранился от ситуации с рекомендациями українского Минспорта. Там заявили, что "для олимпийских команд Национальный олимпийский комитет является единственным и автономным органом власти". То есть комитет, а не министерство.

Во-вторых, в соревнованиях по фигурному катанию участвуют 10 команд. И организаторы просто расположили их по алфавиту английского языка. И так получилось, что UKR (Ukraine) разместилась как раз после ROC (Российский олимпийский комитет).

именно так называется команда российских спортсменов на Олимпиаде, потому что страну после ряда громких скандалов

Кстати, политики на Олимпиаде будет немало. Например:

Видео, которое следует посмотреть: как министр спорта комментировал скандал с Магучих и не только