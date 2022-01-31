У мережі оприлюднили фотодоказ. Тут нагадаємо, що Міністерство спорту рекомендувало нашим спортсменам не перебувати поруч із росіянами – щоб уникати провокацій.

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Українських фігуристів у Пекіні посадили поруч із росіянами

Олімпійські ігри в Пекіні 2022 року стартують 4 лютого, і завершаться 20. Змагання з фігурного катання розпочнуться 5 числа.

І от за тиждень до цієї події стало відомо, що фігуристів з України та Росії посадять на стадіоні поруч. Тобто, українцям не вдасться перебувати на дистанції з росіянами, як рекомендували у Міністерстві молоді та спорту.

Нагадаємо: міністр Вадим Гутцайт повідомив 24 січня, що зі спортсменами й тренерами поговорили щодо поведінки під час ймовірних провокацій росіян. Щоб, скажімо, не було ні з ким такої прикрої ситуації, яка трапилася на Олімпіаді-2020 з Ярославою Магучіх.



Українську команду розмістили між росіянами й американцями / Фото з твітера Lublinec931

Чому українці сидітимуть поруч із росіянами

По-перше, Міжнародний олімпійський комітет самоусунувся від ситуації з рекомендаціями українського Мінспорту. Там заявили, що "для олімпійських команд Національний олімпійський комітет є єдиним та автономним органом влади". Тобто, комітет, а не міністерство.

По-друге ж, у змаганнях з фігурного катання участь беруть 10 команд. І організатори просто розташували їх за абеткою англійської мови. І так вийшло, що UKR (Ukraine) розташувалася якраз після ROC (Російський олімпійський комітет).

Нагадаємо: саме так називається команда російських спортсменів на Олімпіаді, бо країну після низки гучних скандалів покарали за допінг.

До слова, політики на Олімпіаді буде чимало. Наприклад:

Відео, яке варто передивитися: як міністр спорту коментував скандал з Магучіх і не тільки