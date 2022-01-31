У мережі оприлюднили фотодоказ. Тут нагадаємо, що Міністерство спорту рекомендувало нашим спортсменам не перебувати поруч із росіянами – щоб уникати провокацій.
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Українських фігуристів у Пекіні посадили поруч із росіянами
Олімпійські ігри в Пекіні 2022 року стартують 4 лютого, і завершаться 20. Змагання з фігурного катання розпочнуться 5 числа.
І от за тиждень до цієї події стало відомо, що фігуристів з України та Росії посадять на стадіоні поруч. Тобто, українцям не вдасться перебувати на дистанції з росіянами, як рекомендували у Міністерстві молоді та спорту.
Українську команду розмістили між росіянами й американцями / Фото з твітера Lublinec931
Чому українці сидітимуть поруч із росіянами
По-перше, Міжнародний олімпійський комітет самоусунувся від ситуації з рекомендаціями українського Мінспорту. Там заявили, що "для олімпійських команд Національний олімпійський комітет є єдиним та автономним органом влади". Тобто, комітет, а не міністерство.
По-друге ж, у змаганнях з фігурного катання участь беруть 10 команд. І організатори просто розташували їх за абеткою англійської мови. І так вийшло, що UKR (Ukraine) розташувалася якраз після ROC (Російський олімпійський комітет).
До слова, політики на Олімпіаді буде чимало. Наприклад:
- Білорусь узагалі заборонила своїм спортсменам спілкуватися з журналістами на Олімпіаді.
- А збірна Тайваню бойкотуватиме відкриття й закриття Олімпіади-2022 через конфлікт із Китаєм.
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