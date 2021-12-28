Россия нацелилась на Олимпиаду-2036
По словам Чернышенко, министерству спорта и Олимпийскому комитету России поручили начать кампанию по выбору города, который будет претендовать на проведение летней Олимпиады-2036.
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"Определение города, который может подать заявку, – прерогатива Олимпийского комитета России вместе с Минспортом и субъектом страны, который готов принять Игры. Там даются юридические гарантии, это очень серьезный вопрос. Насколько я знаю, Международный олимпийский комитет пока не объявил конкурс, поэтому ждем", – сказал чиновник.
Чернышенко подчеркнул, что России необходимо податься на летнюю Олимпиаду в 2036-м.
Надо обязательно подаваться на Игры 2036 года, всей страной выбрать достойного кандидата. Попрошу Минспорт и ОКР организовать работу по выбору возможных городов и будем ждать решения МОК о старте заявочной кампании,
– добавил политик Российской Федерации.
Олимпийские игры уже дважды проходили на территории России. В 1980 году Москва принимала летнюю Олимпиаду, а в 2014 году зимние Игры состоялись в Сочи.
Допинговый скандал в России
- В 2019-м году Всемирное антидопинговое агентство дисквалифицировало Россию от спортивных событий на 4 года. Причиной для такого решения стало то, что в переданных данных Московской лаборатории WADA выявила манипуляции с допинг-пробами российских спортсменов. Часть из них была удалена.
- Повторная проверка подозрительных проб и доступ к базе данных Московской антидопинговой лаборатории были обязательными условиями восстановления российского антидопингового агентства.
- После смягчения санкций срок отстранения Российской Федерации от большого спорта был сокращен до 2 лет. Российские спортсмены не смогут выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом, а страна – принимать крупные международные турниры.
- Санкции продлятся до 16 декабря 2022 года.