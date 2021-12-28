Россия нацелилась на Олимпиаду-2036

По словам Чернышенко, министерству спорта и Олимпийскому комитету России поручили начать кампанию по выбору города, который будет претендовать на проведение летней Олимпиады-2036.

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"Определение города, который может подать заявку, – прерогатива Олимпийского комитета России вместе с Минспортом и субъектом страны, который готов принять Игры. Там даются юридические гарантии, это очень серьезный вопрос. Насколько я знаю, Международный олимпийский комитет пока не объявил конкурс, поэтому ждем", – сказал чиновник.

Чернышенко подчеркнул, что России необходимо податься на летнюю Олимпиаду в 2036-м.

Надо обязательно подаваться на Игры 2036 года, всей страной выбрать достойного кандидата. Попрошу Минспорт и ОКР организовать работу по выбору возможных городов и будем ждать решения МОК о старте заявочной кампании,

– добавил политик Российской Федерации.

Олимпийские игры уже дважды проходили на территории России. В 1980 году Москва принимала летнюю Олимпиаду, а в 2014 году зимние Игры состоялись в Сочи.

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