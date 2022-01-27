В МОК подчеркнули, что для команд единственным органом власти является Национальный олимпийский комитет (НОК).

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"Для олимпийских команд Национальный олимпийский комитет является единственным и автономным органом власти. Они все знают об Олимпийской хартии, которая применяется на Олимпийских играх", – заявили в МОК.

Что известно о рекомендациях украинцам