Сообщается, что членам спортивной делегации Беларуси на Олимпийских играх разрешено общаться только с представителями СМИ, аккредитованными НОК Беларуси.
Стоит внимания Сборная Тайваня будет бойкотировать церемонии Олимпиады-2022 из-за конфликта с Китаем
Другие детали пока не сообщаются.
Беларусь на Олимпиаде-2022
Квалификационные требования для участия на Олимпийских играх выполнили 28 белорусских атлетов. Беларусь в Пекине будет представлена в шести видах спорта.
В женской лыжной акробатике для Беларуси была выделена одна дополнительная лицензия, которую получила Анастасия Андриянова.
Белорусские лыжницы жаловались на дисквалификации из-за поддержки оппозиции
- Белорусские лыжницы Светлана Андриюк и Дарья Долидович пожаловались, что они пропустили квалификационные соревнования для участия в зимних Олимпийских играх из-за решения властей.
- Местные чиновники обвинили спортсменок в поддержке оппозиции. Андриюк и Долидович заявили, что Белорусский лыжный союз деактивировал их индивидуальные идентификационные номера, необходимые для участия в соревнованиях.
- В итоге лыжницы не поедут на Игры в Пекине.