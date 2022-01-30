Сообщается, что членам спортивной делегации Беларуси на Олимпийских играх разрешено общаться только с представителями СМИ, аккредитованными НОК Беларуси.

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Другие детали пока не сообщаются.

Беларусь на Олимпиаде-2022

Квалификационные требования для участия на Олимпийских играх выполнили 28 белорусских атлетов. Беларусь в Пекине будет представлена в шести видах спорта.

В женской лыжной акробатике для Беларуси была выделена одна дополнительная лицензия, которую получила Анастасия Андриянова.

Важно. Зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

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