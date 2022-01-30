В России пылает

Оба российских спортсмена не смогли выступить на двух последних этапах перед Олимпиадой в Пекине. Спортсмены не поехали на старты в Канаду и США из-за прививки российской вакциной – "Спутник V".

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Также они не смогли получить разрешение на въезд для невакцинированных. В связи с этим они не набрали очков на этих этапах и не попали в квоту спортсменов, имеющих право участвовать в Олимпиаде-2022.

Спортсмены попросили, чтобы две неиспользованные квоты, полученные Россией в дисциплинах фристайл, были перенесены на могул, чтобы они все же могли принять участие в соревнованиях.

Выездная коллегия Спортивного арбитражного суда (CAS) не удовлетворила их просьбу, поскольку судьи постановили, что у них нет юрисдикции для решения этого вопроса.

В России, конечно, возмущены таким решением. Там утверждают, что такие действия являются дискриминацией.

Мы считаем, что это дискриминационный подход, ведь эти соревнования были квалификационными перед Олимпийскими играми,

– заявил глава федерации фристайла России Алексей Курашов.

К слову. Зимняя Олмиада-2022 состоится с 4 по 20 февраля. Соревнования по фристайлу начнутся 5 февраля.

В этом виде спорта Украину представит сразу пять спортсменов.