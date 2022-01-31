В сети обнародовали фотодоказательство. Здесь напомним, что Министерство спорта рекомендовало нашим спортсменам не находиться рядом с россиянами, чтобы избегать провокаций.
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Украинских фигуристов в Пекине посадили рядом с россиянами
Олимпийские игры в Пекине в 2022 году стартуют 4 февраля и завершатся 20. Соревнования по фигурному катанию начнутся 5 числа.
И вот за неделю до этого события стало известно, что фигуристов из Украины и России посадят на стадионе рядом. То есть украинцам не удастся находиться на дистанции с россиянами, как рекомендовали в Министерстве молодежи и спорта.
Украинскую команду разместили между россиянами и американцами / Фото с твиттера Lublinec931
Почему украинцы будут сидеть рядом с россиянами
Во-первых, Международный олимпийский комитет самоустранился от ситуации с рекомендациями українского Минспорта. Там заявили, что "для олимпийских команд Национальный олимпийский комитет является единственным и автономным органом власти". То есть комитет, а не министерство.
Во-вторых, в соревнованиях по фигурному катанию участвуют 10 команд. И организаторы просто расположили их по алфавиту английского языка. И так получилось, что UKR (Ukraine) разместилась как раз после ROC (Российский олимпийский комитет).
Кстати, политики на Олимпиаде будет немало. Например:
- Беларусь вообще запретила своим спортсменам общаться с журналистами на Олимпиаде.
- А сборная Тайваня будет бойкотировать открытие и закрытие Олимпиады-2022 из-за конфликта с Китаем.
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