В сети обнародовали фотодоказательство. Здесь напомним, что Министерство спорта рекомендовало нашим спортсменам не находиться рядом с россиянами, чтобы избегать провокаций.

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Украинских фигуристов в Пекине посадили рядом с россиянами

Олимпийские игры в Пекине в 2022 году стартуют 4 февраля и завершатся 20. Соревнования по фигурному катанию начнутся 5 числа.

И вот за неделю до этого события стало известно, что фигуристов из Украины и России посадят на стадионе рядом . То есть украинцам не удастся находиться на дистанции с россиянами, как рекомендовали в Министерстве молодежи и спорта.

Напомним: министр Вадим Гутцайт сообщил 24 января, что со спортсменами и тренерами поговорили о поведении во время вероятных провокаций россиян. Чтобы, скажем, не было ни с кем такой досадной ситуации, которая произошла на Олимпиаде-2020 с Ярославой Магучих.



Украинскую команду разместили между россиянами и американцами / Фото с твиттера Lublinec931

Почему украинцы будут сидеть рядом с россиянами

Во-первых, Международный олимпийский комитет самоустранился от ситуации с рекомендациями українского Минспорта. Там заявили, что "для олимпийских команд Национальный олимпийский комитет является единственным и автономным органом власти". То есть комитет, а не министерство.

Во-вторых, в соревнованиях по фигурному катанию участвуют 10 команд. И организаторы просто расположили их по алфавиту английского языка. И так получилось, что UKR (Ukraine) разместилась как раз после ROC (Российский олимпийский комитет).

Напомним: именно так называется команда российских спортсменов на Олимпиаде, потому что страну после ряда громких скандалов наказали за допинг.

Кстати, политики на Олимпиаде будет немало. Например: