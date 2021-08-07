В гребле на каноэ среди женских дуэтов на дистанции 500 метров украинский дуэт Людмила Лузан/Анастасия Четверикова завоевал серебряную медаль. В гребле на байдарках-четверках среди женщин на дистанции 500 метров сборная Украины заняла 10 место.

К слову Медальный зачет Украины на Олимпиаде в Токио

В гребле на каноэ-одиночке среди мужчин на дистанции 1000 метров Украину представляли Павел Алтухов и Юрий Вандюк. Алтухов стал 13, Вандюк – 17.

В женском марафонском забеге украинки выступили неудачно. Евгения Прокофьева финишировала на 42 месте (2:36:47), а Виктория Калюжная и Дарья Михайлова сошли с забега досрочно.

В финале Олимпиады в весовой категории до 75 кг украинский боксер Александр Хижняк завоевал серебряную медаль. В третьем раунде бразилец "нокаутировал" украинца. Судья не отсчитывал, а сразу остановил бой.

Состоялся финал в соревнованиях по прыжкам в воду с 10-метровой вышки среди мужчин. 15-летний украинец Алексей Середа занял 6 место. Для юного украинца это успешное выступление.

Также завершилось многоборье в художественной гимнастике. Украинки Кристина Пограничная и Виктория Оноприенко заняли соответственно 9 и 10 места.

На велотреке в женском спринте Елена Старикова в 1/4 финала выбила фаворитку Леа Фридрих из Германии по сумме трех заездов. Теперь украинка в полуфинале поборется за золотую медаль Олимпиады.

На турнире по современному пятиборью у мужчин украинец Павел Тимощенко показал 15 результат в общем зачете. Он набрал 1427 очков.

В артистическом плавании сборная Украины завоевала бронзовую медаль. Украину представляли Марина Алексеева, Вадислава Алексеева, Марта Федина, Екатерина Резник, Анастасия Савчук, Алина Шинкаренко, Ксения Сидоренко и Елизавета Яхно.

Украинская борчиха Оксана Ливач проиграла в поединке за бронзовую медаль. В другом поединке уроженка Украины Мария Стадник завоевала бронзовую медаль.

В финале соревнований по прыжкам в высоту среди женщин принимали участие три украинки. Лучше среди них выступила 19-летняя Ярослава Магучих. Она завоевала бронзовую медаль. Ирина Геращенко заняла 4 место, Юлия Левченко – 8 место.

Медальные результаты Олимпиады 7 августа

Гольф

Личное первенство. Женщины. 4 раунд

1. Нелли Корда (США)

2. Моне Инами (Япония)

3. Лидия Ко (Новая Зеландия)

Легкая атлетика

Марафон. женщины

1. Перес Джепчирчир (Кения)

2. Бриджид Косгеи (Кения)

3. Молли Зайдель (США)

Гребля на байдарках и каноэ

Мужчины – К-4 500 м

1. Германия

2. Испания

3. Словакия

Мужчины – С-1 1 000 м

1. Исакьяс Кейрош дос Сантос (Бразилия)

2. Лю Хао (Китай)

3. Мартин Фукса (Чехия)

Женщины – С-2 500 м

1. Китай

2. Украина

3. Канада

Женщины – К-4500 м

1. Венгрия

2. Беларусь

3. Польша

Пляжный волейбол

Мужчины

1. Норвегия

2. РОК

3. Катар

Баскетбол

Мужчины

1. США

2. Франция

3. Австралия

Бокс

Женщины – 69 кг

1. Бусеназ Сюрменели (Турция)

2. Гу Хун (Китай)

3. Оше Джонс (США)

3. Ловлина Боргохайн (Индия)

Мужчины – 75 кг

1. Геберт Консейсан Соуза (Бразилия)

2. Александр Хижняк (Украина)

3. Иумир Марсьяль (Филиппины)

3. Глеб Бакши (РОК)

Мужчины – 52 кг

1. Галалу Яфаи (Великобритания)

2. Карло Паалам (Филиппины)

3. Ремей Танака (Япония)

3. Сакен Бибосинов (Казахстан)

Женщины – 51 кг

1. Стойка Петрова (Болгария)

2. Бусе Наз Чакироглу (Турция)

3. Хуан Сяо-Вэнь (Китайский Тайбэй)

3. Цукими Намики (Япония)

Карате

Кумите мужчины 75+ кг

1. Саджади Ганджзаде (Иран)

2. Тарег Хамед (Саудовская Аравия)

3. Угур Акташ (Турция)

3. Рютаро Араго (Япония)

Кумите женщины 61+ кг

1. Ферьял Абделазиз (Египет)

2. Зарецкая Ирина (Азербайджан)

3. София Берульцева (Казахстан)

3. Гун Ли (Китай)

Современное пятиборье

Мужчины

1. Джо Чоонг (Великобритания)

2. Ахмед Эльгенди (Египет)

3. Джун Вунг-Тхэ (Южная Корея)

Прыжки в воду

Мужчины, 10 м, индивидуальные прыжки

1. Цао Юань (Китай)

2. Ян Цзянь (Китай)

3. Том Дэйли (Великобритания)

Художественная гимнастика

Индивидуальное многоборье

1. Линой Ашрам (Израиль)

2. Аверина Дина (РОК)

3. Алина Горнасько (Беларусь)

Водное поло

Женщины

1. США

2. Испания

3. Венгрия

Велоспорт, трек

Мужчины. Мэдисон

1. Дания

2. Великобритания

3. Франция

Спортивная борьба

Мужчины. Вольная борьба – 65 кг

1. Отогуро Такуто (Япония)

2. Алиев Гаджи Азер-оглы (Азербайджан)

3. Гаджимурад Рашидов (РОК)

3. Баджранг Пуния (Индия)

Мужчины. Вольная борьба – 97 кг

1. Садулаев Абдулрашид (РОК)

2. Кайл Снайдер (США)

3. Абрахам Коньедо (Италия)

3. Рейнерис Салас (Куба)

Женская борьба – 50 кг

1. Сусаки Юи (Япония)

2. Сунь Янань (Китай)

3. Стадник Мария (Азербайджан)

3. Сара Гильдебрандт (США)

Легкая атлетика

Мужчины – эстафета 4х400

1. США

2. Нидерланды

3. Ботсвана

Женщины – высота

1. Мария Ласицкене (РОК)

2. Никола Макдермотт (Австралия)

3. Магучих Ярослава (Украина)

Мужчины – копье

1. Нирадж Чопра (Индия)

2. Якуб Вадлейх (Чехия)

3. Витезслав Веселы (Чехия)

Женщины – 10 000 м

1. Сифан Хассан (Нидерланды)

2. Калкидан Гезахень (Бахрейн)

3. Летесенбет Гидей (Эфиопия)

Мужчины – 1 500 м

1. Якоб Ингебригтсен (Норвегия)

2. Тимоти Черуйот (Кения)

3. Джош Керр (Великобритания)

Женщины – эстафета 4х400 м

1. США

2. Польша

3. Ямайка

Конный спорт

Командный турнир

1. Швеция

2. США

3. Бельгия

Бейсбол

1. Япония

2. США

3. Доминиканская Республика

Артистическое плавание. Турнир

1. РОК

2. Китай

3. Украина

Футбол

Мужчины

1. Бразилия

2. Испания

3. Мексика

Футбол

Мужчины

1. Франция

2. Дания

3. Испания

Волейбол

Мужчины

1. Франция

2. РОК

3. Аргентина