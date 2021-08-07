У веслуванні на каное серед жіночих дуетів на дистанції 500 метрів український дует Людмила Лузан/Анастасія Четверікова завоював срібну медаль. У веслуванні на байдарках-четвірках серед жінок на дистанції 500 метрів збірна України посіла 10 місце.

До слова Медальний залік України на Олімпіаді в Токіо

У веслуванні на каное-одиночці серед чоловіків на дистанції 1000 метрів Україну представляли Павло Алтухов і Юрій Вандюк. Алтухов став 13, Вандюк – 17.

У жіночому марафонському забіг українки виступили невдало. Євгенія Прокоф'єва фінішувала на 42 місці (2:36:47), а Вікторія Калюжна та Дарія Михайлова зійшли із забігу достроково.

У фіналі Олімпіади у ваговій категорії до 75 кг український боксер Олександр Хижняк завоював срібну медаль. У третьому раунді бразилець "нокаутував" українця. Суддя не відраховував, а відразу зупинив бій.

Відбувся фінал у змаганнях зі стрибків у воду з 10-метрової вишки серед чоловіків. 15-річний українець Олексій Середа посів 6 місце. Для юного українця це є успішний виступ.

Також завершилося багатоборство у художній гімнастиці. Українки Христина Погранична та Вікторія Онопрієнко замкнули підсумковий фінальний протокол індивідуального багатоборства і команда вийшла у фінал командного багатоборства.

На велотреку у жіночому спринті Олена Старікова в 1/4 фіналу вибила фаворитку Леа Фрідріх з Німеччини за сумою трьох заїздів. Тепер українка у півфіналі побореться за золоту медаль Олімпіади.

На турнірі з сучасного п'ятиборства у чоловіків українець Павло Тимощенко показав 15 результат в загальному заліку. Він набрав 1427 очок.

В артистичному плаванні збірна України завоювала бронзову медаль. Україну представляли Марина Алексіїва, Вадислава Алексіїва, Марта Фєдіна, Катерина Резнік, Анастасія Савчук, Аліна Шинкаренко, Ксенія Сидоренко та Єлизавета Яхно.

Українська борчиня Оксана Лівач програла у поєдинку за бронзову медаль. У іншому поєдинку уродженка України Марія Стадник завоювала бронзову медаль.

У фіналі змагань зі стрибків у висоту серед жінок брали участь три українки. Найкраще серед них виступила 19-річна Ярослава Магучіх. Вона завоювала бронзову медаль. Ірина Геращенко посіла 4 місце, Юлія Левченко – 8 місце.

Медальні результати Олімпіади 7 серпня

Гольф

Особиста першість. Жінки. 4 раунд

1. Неллі Корда (США)

2. Моне Інамі (Японія)

3. Лідія Ко (Нова Зеландія)

Легка атлетика

Марафон. Жінки

1. Перес Джепчірчір (Кенія)

2. Бріджід Косгеї (Кенія)

3. Моллі Зайдель (США)

Гребля на байдарках і каное

Чоловіки – К-4 500 м

1. Німеччина

2. Іспанія

3. Словаччина

Чоловіки – С-1 1000 м

1. Ісакьяс Кейрош дос Сантос (Бразилія)

2. Лю Хао (Китай)

3. Мартін Фукса (Чехія)

Жінки – С-2 500 м

1. Китай

2. Україна

3. Канада

Жінки – К-4 500 м

1. Угорщина

2. Білорусь

3. Польща

Пляжний волейбол

Чоловіки

1. Норвегія

2. РОК

3. Катар

Баскетбол

Чоловіки

1. США

2. Франція

3. Австралія

Бокс

Жінки – 69 кг

1. Бусеназ Сюрменелі (Туреччина)

2. Гу Хун (Китай)

3. Оше Джонс (США)

3. Ловліна Боргохайн (Індія)

Чоловіки – 75 кг

1. Геберт Консейсан Соуза (Бразилія)

2. Олександр Хижняк (Україна)

3. Іумір Марсьял (Філіппіни)

3. Гліб Бакши (РОК)

Чоловіки – 52 кг

1. Галал Яфаі (Велика Британія)

2. Карло Паалам (Філіппіни)

3. Рьомей Танака (Японія)

3. Сакен Бібосинов (Казахстан)

Жінки – 51 кг

1. Стойка Петрова (Болгарія)

2. Бусе Наз Чакіроглу (Туреччина)

3. Хуан Сяо-Вень (Китайський Тайбей)

3. Цукімі Намікі (Японія)

Карате

Куміте чоловіки 75+ кг

1. Саджад Ганджзаде (Іран)

2. Тарег Хамеді (Саудівська Аравія)

3. Угур Акташ (Туреччина)

3. Рютаро Арага (Японія)

Куміте жінки 61+ кг

1. Фер'ял Абделазіз (Єгипет)

2. Зарецька Ірина (Азербайджан)

3. Софія Берульцева (Казахстан)

3. Гун Лі (Китай)

Сучасне п'ятиборство

Чоловіки

1. Джо Чоонг (Велика Британія)

2. Ахмед Ельгенді (Єгипет)

3. Джун Вунг-Тхе (Південна Корея)

Стрибки у воду

Чоловіки, 10 м, індивідуальні стрибки

1. Цао Юань (Китай)

2. Ян Цзянь (Китай)

3. Том Дейлі (Велика Британія)

Художня гімнастика

Індивідуальне багатоборство

1. Ліной Ашрам (Ізраїль)

2. Аверіна Діна (РОК)

3. Аліна Горнасько (Білорусь)

Водне поло

Жінки

1. США

2. Іспанія

3. Угорщина

Велоспорт, трек

Чоловіки. Медісон

1. Данія

2. Велика Британія

3. Франція

Спортивна боротьба

Чоловіки. Вільна боротьба – 65 кг

1. Отогуро Такуто (Японія)

2. Алієв Гаджі Азер-огли (Азербайджан)

3. Гаджимурад Рашидов (РОК)

3. Баджранг Пунія (Індія)

Чоловіки. Вільна боротьба – 97 кг

1. Садулаєв Абдулрашид (РОК)

2. Кайл Снайдер (США)

3. Абрахам Коньєдо (Італія)

3. Рейнеріс Салас (Куба)

Жіноча боротьба – 50 кг

1. Сусакі Юї (Японія)

2. Сунь Янань (Китай)

3. Стадник Марія (Азербайджан)

3. Сара Гільдебрандт (США)

Легка атлетика

Чоловіки – естафета 4х400

1. США

2. Нідерланди

3. Ботсвана

Жінки – висота

1. Марія Ласіцкене (РОК)

2. Нікола Макдермотт (Австралія)

3. Магучіх Ярослава (Україна)

Чоловіки – спис

1. Нірадж Чопра (Індія)

2. Якуб Вадлейх (Чехія)

3. Вітезслав Весели (Чехія)

Жінки – 10000 м

1. Сіфан Хассан (Нідерланди)

2. Калкідан Гезахень (Бахрейн)

3. Летесенбет Гідей (Ефіопія)

Чоловіки – 1500 м

1. Якоб Інгебрігтсен (Норвегія)

2. Тімоті Черуйот (Кенія)

3. Джош Керр (Велика Британія)

Жінки – естафета 4х400 м

1. США

2. Польща

3. Ямайка

Кінний спорт

Конкур. Командний турнір

1. Швеція

2. США

3. Бельгія

Бейсбол

1. Японія

2. США

3. Домініканська Республіка

Артистичне плавання. Командний турнір

1. РОК

2. Китай

3. Україна

Футбол

Чоловіки

1. Бразилія

2. Іспанія

3. Мексика

Гандбол

Чоловіки

1. Франція

2. Данія

3. Іспанія

Волейбол

Чоловіки

1. Франція

2. РОК

3. Аргентина