Украина во второй раз без медалей: результаты Олимпийских игр-2020 в Токио за 30 июля

На летних Олимпийских играх в Токио 30 июля состоялся 7 соревновательный день. В пятницу был разыгран 21 комплект медалей. К сожалению, украинские спортсмены во второй раз на Олимпиаде не смогли пополнить нашу медальную копилку.

Результаты Украины

7 олимпийский день начался с досадной неудачи Елены Костевич. Бронзовый призер Игр в Токио неудачно выступила в стрельбе из пневматического пистолета с 25 метров.

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Украинка не смогла выйти в финал. Елена Костевич покинула Олимпийские игры в Токио.

Также покинула Олимпиаду-2020 единственная украинская представительница в боксе. Анна Лысенко проиграла представительнице Турции Бусеназ Сурменели единогласным решением судей – 0:5.

Завершила свое выступление в Токио дзюдоистка Елизавета Каланина. Наша спортсменка с победы начала свою дебютную Олимпиаду, победив Соню Асселах из Алжира. Удержать победный настрой не удалось уже в 1/8 финала, где Каланина уступает Кайре Саит.

Неудачи Украины продолжились в фехтовании. Мужская сборная Украины по шпаге уступила Китаю в 1/4 финала. Больше украинцев в фехтовании на играх в Токио нет.

Олимпиада неожиданно завершилась для украинского прыгуна в высоту Андрея Проценко. Он не смог квалифицироваться в финал олимпийского турнира. Для этого нужно попасть в топ-12.

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Самым близким к медали был дзюдоист Яков Хаммо. В весовой категории свыше 100 килограммов Хаммо проиграл японцу Хисайоши Харасаве в 1/4 финала.

В весовой категории свыше 100 килограммов Хаммо проиграл японцу Хисайоши Харасаве в 1/4 финала. После этого Хаммо продолжил борьбу за бронзу. Сначала Яков одолел Бекмурода Олтибоева из Узбекистана. Но в схватке за бронзу украинец проиграл Тамерлану Башиеву.

30 июля на Олимпиаде-2020 начали свои выступления легкоатлеты. В тройном прыжке Украину представляла бронзовый призер Олимпиады-2012 Ольга Саладуха. Она не смогла пройти в финал Игр.

Сборная Украины заняла 6 место в своем забеге на Олимпиаде в смешанной эстафете 4 по 400. Украинская четверка не смогла квалифицироваться в финал.

Ольга Голодная не смогла пройти в финал Олимпийских игр в метании ядра. В квалификации она заняла 14 место с результатом 17,15 м. Для попадания в финал необходимо было бросить минимум 18,80 м или войти в топ-12.

На Олимпиаде стартовали женские индивидуальные соревнования по прыжкам в воду с 3-метрового трамплина. Квалификацию не смогли преодолеть Анна Письменская и Виктория Кесарь.

Победы украинцев

30 июля не обошлось без положительных новостей для Украины. В первую очередь Владислав Бухов выиграл свой квалификационный заплыв на дистанции 50 метров вольным стилем на Олимпиаде и пробился в полуфинал.

В финал Олимпиады по плаванию на дистанции 1500 метров вольным стилем прошли Михаил Романчук и Сергей Фролов. Романчук оказался лучшим в полуфинале.

Медальные результаты

Пулевая стрельба, женщины (пистолет, 25 м)

1. Виталина Бацарашкина (ОКР)

2. Ким Мин Джон (Южная Корея)

3. Сяо Цзяжуйсюань (Китай)

Плавание, мужчины (200 м, спина)

1. Евгений Рылов (ОКР)

2. Райан Мерфи (США)

3. Люк Гринбанк (Великобритания)

Стрельба из лука, женщины

1. Ан Сан (Южная Корея)

2. Елена Осипова (ОКР)

3. Лючилла Боари (Италия)

Академическая гребля (женщины, одиночки)

1. Эмма Твигг (Новая Зеландия)

2. Анна Пракатень (ОКР)

3. Магдалена Лобниг (Австрия)

Дзюдо, мужчины (более 100 кг)

1. Лукаш Крпалек (Чехия)

2. Гурам Тушишвили (Грузия)

3. Тамерлан Башаев (ОКР)

3. Тедди Ринер (Франция)

Фехтование, мужчины (шпага, командный турнир)

1. Япония

2. ОКР

3. Южная Корея

Плавание

Женщины (200 м, брасс)

1. Татьяна Шонмакер (ЮАР)

2. Лилли Кинг (США)

3. Энни Лезор (США)

Женщины (100 м, вольный стиль)

1. Эмма Маккеон (Австралия)

2. Шивон Хоуи (Гонконг)

3. Кейт Кэмпбелл (Австралия)

Мужчины (200 м, комплекс)

1. Шунь Ван (Китай)

2. Данкан Скотт (Великобритания)

3. Жереми Депланш (Швейцария)

Академическая гребля, мужчины (одиночки)

1. Стефанос Дускос (Греция)

2. Кьетил Борш (Норвегия)

3. Дамир Мартин (Хорватия)

Восьмерки, женщины

1. Канада

2. Новая Зеландия

3. Китай

Восьмерки, мужчины

1. Новая Зеландия

2. Германия

3. Великобритания

Велоспорт

BMX, мужчины

1. Ник Кимманн (Нидерланды)

2. Ке Уайт (Великобритания)

3. Карлос Альберто Рамирес Йепес (Колумбия)

BMX, женщины

1. Бетани Шривер (Великобритания)

2. Марианна Пахон (Колумбия)

3. Мерел Смюлдерс (Нидерланды)

Прыжки на батуте (женщины)

1. Чжу Сюэин (Китай)

2. Лю Линлин (Китай)

3. Бруни Пейжд (Великобритания)

Бадминтон, смешанные пары

1. Хуан Дунпин / Ван Илюй (Китай)

2. Чжэн Сиве / Хуан Яцион (Китай)

3. Юта Ватанабе / Ариса Хигасино (Япония)

Гребной слалом, мужчины (байдарки-одиночки)

1. Иржи Прскавец (Чехия)

2. Якуб Григар (Словакия)

3. Ханнес Айгнер (Германия)

Дзюдо, женщины (более 78 кг)

1. Акира Сони (Япония)

2. Идалис Ортис (Куба)

3. Ирина Киндзерская (Азербайджан)

3. Романа Дико (Франция)

Настольный теннис, мужчины (одиночный разряд)

1. Ма Лун (Китай)

2. Фань Чжэньдуна (Китай)

3. Дмитрий Оваров (Германия)

Большой теннис, мужчины (парный разряд)

1. Никола Мектич / Мате Павич (Хорватия)

2. Марин Чилич / Иван Додиг (Хорватия)

3. Маркус Дениелл / Майкл Винус (Новая Зеландия)

Легкая атлетика, мужчины (10 000 м, бег)

1. Селемон Барега (Эфиопия)

2. Джошуа Чептегеи (Уганда)

3. Джейкоб Киплимо (Уганда)

Лидером медального зачета является Китай, который уже получил 40 медалей (19 золотых, 10 серебряных и 11 бронзовых). Далее следует Япония и США, которые имеют 17 и 14 золотых медалей соответственно. Украина в медальном зачете пока на 58 месте. Украинцы получили 4 бронзовые награды.