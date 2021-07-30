Результати України

7 олімпійський день розпочався з прикрої невдачі Олени Костевич. Бронзова призерка Ігор у Токіо невдало виступила в стрільбі з пневматичного пістолета з 25 метрів.

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Українка не змогла вийти у фінал. Олена Костевич покинула Олімпійські ігри в Токіо.

Також покинула Олімпіаду-2020 єдина українська представниця у боксі. Ганна Лисенко програла представниці Туреччини Бусеназ Сурменелі одноголосним рішенням суддів – 0:5.

Завершила свій виступ у Токіо дзюдоїстка Єлизавета Каланіна. Наша спортсменка з перемоги розпочала свою дебютну Олімпіаду, перемігши Соню Асселах з Алжиру. Втримати переможний настрій не вдалося вже в 1/8 фіналу, де Каланіна поступається Кайрі Саіт.

Невдачі України продовжилися у фехтуванні. Чоловіча збірна України зі шпаги поступилася Китаю в 1/4 фіналу. Більше українців у фехтуванні на іграх у Токіо немає.

Олімпіада несподівано завершилася для українського стрибуна у висоту Андрія Проценка. Він не зміг кваліфікуватися у фінал олімпійського турніру. Для цього було потрібно потрапити в топ-12.

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Найбільш близьким до медалі був дзюдоїст Яків Хаммо . У ваговій категорії понад 100 кілограмів Хаммо програв японцю Хісайоші Харасаві в 1/4 фіналу.

. У ваговій категорії понад 100 кілограмів Хаммо програв японцю Хісайоші Харасаві в 1/4 фіналу. Після цього Хаммо продовжив боротьбу за бронзу. Спершу Яків здолав Бекмурода Олтибоєва з Узбекистану. Та в сутичці за бронзу українець програв Тамерлану Башиєву.

30 липня на Олімпіаді-2020 розпочали свої виступи легкоатлети. У потрійному стрибку Україну представляла бронзова призерка Олімпіади-2012 Ольга Саладуха. Вона не змогла пройти у фінал Ігор.

Збірна України зайняла 6 місце у своєму забігу на Олімпіаді у змішаній естафеті 4 по 400. Українська четвірка не змогла кваліфікуватися у фінал.

Ольга Голодна не змогла пройти у фінал Олімпійських ігор у метанні ядра. У кваліфікації вона зайняла 14 місце з результатом 17,15 м. Для попадання у фінал необхідно було кинути мінімум 18,80 м або увійти в топ-12.

На Олімпіаді стартували жіночі індивідуальні змагання зі стрибків у воду з 3-метрового трампліна. Кваліфікацію не змогли подолати Ганна Письменська та Вікторія Кесар.

Перемоги українців

30 липня не обійшлося без позитивних новин для України. У першу чергу Владислав Бухов виграв свій кваліфікаційний заплив на дистанції 50 метрів вільним стилем на Олімпіаді і пробився у півфінал.

У фінал Олімпіади з плавання на дистанції 1500 метрів вільним стилем пройшли Михайло Романчук та Сергій Фролов. Романчук виявився найкращим у півфіналі.

Медальні результати

Кульова стрільба, жінки (пістолет, 25 м)

1. Віталіна Бацарашкіна (ОКР)

2. Кім Мін Джон (Південна Корея)

3. Сяо Цзяжуйсюань (Китай)

Плавання, чоловіки (200 м, спина)

1. Євген Рилов (ОКР)

2. Раян Мерфі (США)

3. Люк Грінбанк (Велика Британія)

Стрільба з лука, жінки

1. Ан Сан (Південна Корея)

2. Єлєна Осипова (ОКР)

3. Лючілла Боарі (Італія)

Академічне веслування (жінки, одиночки)

1. Емма Твігг (Нова Зеландія)

2. Анна Пракатень (ОКР)

3. Магдалена Лобніг (Австрія)

Дзюдо, чоловіки (понад 100 кг)

1. Лукаш Крпалек (Чехія)

2. Гурам Тушишвілі (Грузія)

3. Тамерлан Башаєв (ОКР)

3. Тедді Рінер (Франція)

Фехтування, чоловіки (шпага, командний турнір)

1. Японія

2. ОКР

3. Південна Корея

Плавання

Жінки (200 м, брас)

1. Тетяна Шонмакер (ПАР)

2. Ліллі Кінг (США)

3. Енні Лезор (США)

Жінки (100 м, вільний стиль)

1. Емма Маккеон (Австралія)

2. Шівон Хоуі (Гонконг)

3. Кейт Кемпбелл (Австралія)

Чоловіки (200 м, комплекс)

1. Шунь Ван (Китай)

2. Данкан Скотт (Великобританія)

3. Жеремі Депланш (Швейцарія)

Академічне веслування, чоловіки (одиночки)

1. Стефанос Дускос (Греція)

2. К'єтіль Борш (Норвегія)

3. Дамір Мартін (Хорватія)

Вісімки, жінки

1. Канада

2. Нова Зеландія

3. Китай

Вісімки, чоловіки

1. Нова Зеландія

2. Німеччина

3. Велика Британія

Велоспорт

BMX, чоловіки

1. Нік Кімманн (Нідерланди)

2. Ке Уайт (Велика Британія)

3. Карлос Альберто Рамірес Єпес (Колумбія)

BMX, жінки

1. Бетані Шрівер (Велика Британія)

2. Маріана Пахон (Колумбія)

3. Мерел Смюлдерс (Нідерланди)

Стрибки на батуті (жінки)

1. Чжу Сюеін (Китай)

2. Лю Лінлін (Китай)

3. Бруні Пейжд (Велика Британія)

Бадмінтон, змішані пари

1. Хуан Дунпін / Ван Ілюй (Китай)

2. Чжен Сівей / Хуан Яціон (Китай)

3. Юта Ватанабе / Аріса Хігасіно (Японія)

Гребний слалом, чоловіки (байдарки-одиночки)

1. Іржі Прскавец (Чехія)

2. Якуб Грігар (Словаччина)

3. Ханнес Айгнер (Німеччина)

Дзюдо, жінки (понад 78 кг)

1. Акіра Соні (Японія)

2. Ідаліс Ортіс (Куба)

3. Ірина Кіндзерська (Азербайджан)

3. Романа Дико (Франція)

Настільний теніс, чоловіки (одиночний розряд)

1. Ма Лун (Китай)

2. Фань Чженьдуна (Китай)

3. Дмитрій Оваров (Німеччина)

Великий теніс, чоловіки (парний розряд)

1. Нікола Мектіч / Мате Павіч (Хорватія)

2. Марін Чілич / Іван Додіг (Хорватія)

3. Маркус Деніелл / Майкл Вінус (Нова Зеландія)

Легка атлетика, чоловіки (10 000 м,біг)

1. Селемон Барега (Ефіопія)

2. Джошуа Чептегеі (Уганда)

3. Джейкоб Кіплімо (Уганда)

Лідером медального заліку є Китай, який вже здобув 40 медалей (19 золотих, 10 срібних та 11 бронзових). Далі йде Японія та США, які мають 17 та 14 золотих медалей відповідно. Україна у медальному заліку наразі на 58 місці. Українці здобули 4 бронзові нагороди.