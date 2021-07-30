После первой части квалификации она держалась в первой восьмерке, которая выходит в финал. Но после второй заняла итоговое 23 место.

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Таким образом, Костевич завершила свои выступления в Токио-2020.

На нынешней Олимпиаде Костевич в паре с Олегом Омельчуком завоевала бронзу в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в миксте.

Также украинка вошла в тройку самых титулованных спортсменов Украины на Олимпиадах. Она делит второе место с еще двумя спортсменками: Инной Осипенко-Радомской (гребля) и саблисткой Ольгой Харлан, которая на этой Олимпиаде остановилась уже в стартовом раунде.

Стрельба из пневматического пистолета с 25 м, женщины, квалификация

1. Антонаета Костадинова (Болгария) – 591

2. Сиао Жиаруиксуан (Китай) – 587

3. Виталина Бацарашкина (ОКР) – 587

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23. Елена Костевич (Украина) – 579