После первой части квалификации она держалась в первой восьмерке, которая выходит в финал. Но после второй заняла итоговое 23 место.
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Таким образом, Костевич завершила свои выступления в Токио-2020.
На нынешней Олимпиаде Костевич в паре с Олегом Омельчуком завоевала бронзу в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в миксте.
Также украинка вошла в тройку самых титулованных спортсменов Украины на Олимпиадах. Она делит второе место с еще двумя спортсменками: Инной Осипенко-Радомской (гребля) и саблисткой Ольгой Харлан, которая на этой Олимпиаде остановилась уже в стартовом раунде.
Стрельба из пневматического пистолета с 25 м, женщины, квалификация
1. Антонаета Костадинова (Болгария) – 591
2. Сиао Жиаруиксуан (Китай) – 587
3. Виталина Бацарашкина (ОКР) – 587
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23. Елена Костевич (Украина) – 579