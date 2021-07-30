Наш соотечественник не смог взять высоту 2,28 метра, что не позволило ему попасть в число 12 лучших.

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Три попытки на этой высоте завершились неудачей, хотя последним прыжком украинец лишь совсем немного задел планку. Эта техническая ошибка оказалась роковой. В результате Проценко занял только 14 место.

В квалификации Андрей Проценко, с которым связывали определенные надежды украинские болельщики, уверенно взял 2.17 м, 2.21 м и 2.25 м.

Проценко является одним из лучших украинских легкоатлетов. Андрей завоевывал бронзу чемпионата мира и серебро чемпионата Европы. Также на счету украинца победы на различных соревнованиях и на этапах Бриллиантовой лиги.

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Также 30 июля состоялась квалификация в метании диска. Украину в этой дисциплине представил Никита Нестеренко. 30-летний днепрянин не квалифицировался в финал.

Нестеренко метнул диск только на 60,95 метра. В финале выступят 12 лучших легкоатлетов по итогам квалификации.