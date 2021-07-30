Новак Джокович – Александер Зверев 1:2 (6:1, 3:6, 1:6)

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Джокович, который до игры с немцем Зверевым выиграл 22 матча подряд, удачно начал поединок. Два брейка позволили Джоковичу уверенно выиграть стартовый сет со счетом 6:1.

Сложно сказать, что произошло с Джоковичем дальше. Во втором сете серб повел с брейком 3: 2, но не удержал преимущество. Александер перехватил инициативу и с двумя брейками выиграл партию.

В решающем сете на корте был только немец. Зверев оформил три брейка и разгромил Джоковича.