В 1/4-й она проиграла представительнице Турции Бусеназ Сурменели единогласным решением судей – 0: 5.

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Это был второй поединок украинки. В первом она победила единогласным решением судей Умаиму Белахбиб из Марокко.

Победитель четвертьфинала в боксе гарантированно получал медаль, так как бои за третье место в этом виде программы не предусмотрены.

Украина пока без медали в боксе