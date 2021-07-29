Очередная бронза Украины, поражение Свитолиной: итоги Олимпиады 28 июля

На Олимпиаде-2020 в Токио закончился шестой игровой день. Сборная Украины пополнила свою копилку очередной медалью.

Бронза Романчука

Четвертую медаль для сборной Украины получил Михаил Романчук. Пловец финишировал третьим на дистанции 800 метров вольным стилем. Хотя в финал он пробился с олимпийским рекордом. Но в финале победить не сумел.

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Для Украины это первая медаль в плавании на Олимпиаде за 17 лет.

Еще один украинец Сергей Фролов на этой дистанции финишировал шестым. Хотя во время заплыва находился и на третьем месте.

Стоит добавить, что Романчук выступит и на дистанции 1500 метров вольным стилем. Там он нацелен взять золото.

На трибунах Михаила Романчука активно поддерживала его жена Марина Бех-Романчук. Ее поддержка поразила многих.

Поражение Свитолиной

Украина могла претендовать на золотую награду и в женском теннисе. Надежды возлагались на Элину Свитолину. Но в полуфинале она уступила чешке Маркете Вондроушовой. И теперь сыграет в матче за бронзовые медали.

Удачный старт Хижняка

Боксер Александр Хижняк удачно стартовал на Олимпиаде в весовой категории до 75 кг. В первом бою он победил хозяина турнира Юито Мориваки.

Зато Цотне Рогава проиграл уже в первом своем бою в весовой категории свыше 91 кг.

Отстранение украинских атлетов

Сразу троих легкоатлетов отстранили от соревнований из-за невыполнения требований независимой организации по борьбе с допингом в легкой атлетике. Это Михаил Гаврилюк (метание молота), Назар Коваленко (спортивная ходьба) и Наталья Пироженко-Черномаз (эстафета 4х400 метров). Всех отстранили от Олимпиады-2020.

При этом речь идет не об употреблении допинга, а отсутствии допинг-проб. Перед Олимпиадой каждый из спортсменов должен был сдать как минимум три допинг-пробы. Но украинские легкоатлеты этого не сделали.

При этом Назар Коваленко заявил, что примет участие в Олимпийских играх несмотря на отстранение. И уже отправился в Токио.

Историческое достижение Ус

Украинская спортсменка Виктория Ус выступила в финале гребного слалома на каноэ на Олимпийских играх-2020. Украинка сумела финишировать на седьмом месте.

До этого Ус в заплыве на байдарках финишировала восьмой.

Кто получил медали 29 июля

Плаванье

800 метров вольным стилем, мужчины

Роберт Финке (США) Грегорио Палтринери (Италия) Михаил Романчук (Украина)

200 метров брассом, мужчины

Зак Стаблети-Кук (Австралия) Арно Камминга (Нидерланды) Матти Маттссон (Финляндия)

200 метров баттерфляем, женщины

Чжан Юйфэй (Китай) Реган Смит (США) Хали Фликингер (США)

100 метров вольным стилем, мужчины

Калеб Дрессел (США) Кайл Чалмерс (Австралия) Климент Колесников (ОКР)

Эстафета 4x200 метров вольным стилем, женщины

Китай США Австралия

Спортивная Гимнастика

Абсолютное первенство, женщины

Суниса ли (США) Ребека Андраде (Бразилия) Ангелина Мельникова (ОКР)

Гребля

Каноэ

Джессика Фокс (Австралия) Мэллори Франклин (Великобритания) Андреа Герцог (Германия)

Фехтование

Рапира, командные соревнования, женщины

ОКР Франция Италия

Дзюдо

Женщины, до 78 кг

Сори Хамада (Япония) Мадлен Малонга (Франция) Майра Агиар (Бразилия) Анна-Мария Вагнер (Германия)

Мужчины, 100 кг

Аарон Вольф (Япония) Чо Гухам (Южная Корея) Нияз Ильясов (ОКР) Хохре Фонсека (Португалия)

Академическая гребля

Двойки распашные, женщины

Новая Зеландия ОКР Канада

Двойки распашные, мужчины

Хорватия Румыния Дания

Двойки парные легкого веса, женщины

Италия Франция Нидерланды

Двойки парные легкого веса, мужчины

Ирландия Германия Италия

Стрельба

Трап, женщины

Зузана Штефечекова (Словакия) Кайли Броунинг (США) Алессандра Перилли (Сан-Марино)

Трап, мужчины

Йири Липтак (Чехия) Давид Костелецки (Чехия) Мэтью Ковард-Холли (Великобритания)

Настольный теннис

Женщины