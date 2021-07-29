Романчук прервал неприятную полосу без медалей

2020. Украинский пловец финишировал третьим. Для 24-летнего пловца – это первая олимпийская награда в карьере.

Как это было Опять бронза: Михаил Романчук принес Украине четвертую медаль Олимпиады-2020

Романчук записал свою фамилию в историю украинского спорта. Михаил получил первую награду Украины на Олимпиаде в плавании за последние 17 лет. До этого на трех подряд соревнованиях украинские пловцы не привозили медалей.

Последний раз копилка нашей страны пополнялась наградой по плаванию на Олимпийских играх в Афинах в 2004 году. Те соревнования стали триумфальными для "золотой рыбки" Украина Яны Клочковой – два "золота". Бронзовую медаль также завоевал Андрей Сердинов.

В целом украинская команда по плаванию за всю историю Олимпийских игр получила 8 наград.

Как Романчук стал бронзовым призером в Токио

Михаил квалифицировался в финал с первым результатом. Украинец в первом заплыве показал первое время и установил олимпийский рекорд – 7:41.28.

А вот в финальном заплыве дела сложились несколько хуже. Итальянец Грегорио Палтриньери со стартовых метров бросился в атаку, он почти в течение всей дистанции был лидером. Но на финише равных не было представителю США Роберту Финку, который выдал феноменальную скорость на последних метрах и стал олимпийским чемпионом.

Михаил держался среди лидеров и завоевал "бронзу". Другой украинец Сергей Фролов финишировал шестым.