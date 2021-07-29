Бронза Романчука
Четвертую медаль для сборной Украины получил Михаил Романчук. Пловец финишировал третьим на дистанции 800 метров вольным стилем. Хотя в финал он пробился с олимпийским рекордом. Но в финале победить не сумел.
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Для Украины это первая медаль в плавании на Олимпиаде за 17 лет.
Еще один украинец Сергей Фролов на этой дистанции финишировал шестым. Хотя во время заплыва находился и на третьем месте.
Стоит добавить, что Романчук выступит и на дистанции 1500 метров вольным стилем. Там он нацелен взять золото.
На трибунах Михаила Романчука активно поддерживала его жена Марина Бех-Романчук. Ее поддержка поразила многих.
Поражение Свитолиной
Украина могла претендовать на золотую награду и в женском теннисе. Надежды возлагались на Элину Свитолину. Но в полуфинале она уступила чешке Маркете Вондроушовой. И теперь сыграет в матче за бронзовые медали.
Удачный старт Хижняка
Боксер Александр Хижняк удачно стартовал на Олимпиаде в весовой категории до 75 кг. В первом бою он победил хозяина турнира Юито Мориваки.
Зато Цотне Рогава проиграл уже в первом своем бою в весовой категории свыше 91 кг.
Отстранение украинских атлетов
Сразу троих легкоатлетов отстранили от соревнований из-за невыполнения требований независимой организации по борьбе с допингом в легкой атлетике. Это Михаил Гаврилюк (метание молота), Назар Коваленко (спортивная ходьба) и Наталья Пироженко-Черномаз (эстафета 4х400 метров). Всех отстранили от Олимпиады-2020.
При этом речь идет не об употреблении допинга, а отсутствии допинг-проб. Перед Олимпиадой каждый из спортсменов должен был сдать как минимум три допинг-пробы. Но украинские легкоатлеты этого не сделали.
При этом Назар Коваленко заявил, что примет участие в Олимпийских играх несмотря на отстранение. И уже отправился в Токио.
Историческое достижение Ус
Украинская спортсменка Виктория Ус выступила в финале гребного слалома на каноэ на Олимпийских играх-2020. Украинка сумела финишировать на седьмом месте.
До этого Ус в заплыве на байдарках финишировала восьмой.
Кто получил медали 29 июля
Плаванье
800 метров вольным стилем, мужчины
- Роберт Финке (США)
- Грегорио Палтринери (Италия)
- Михаил Романчук (Украина)
200 метров брассом, мужчины
- Зак Стаблети-Кук (Австралия)
- Арно Камминга (Нидерланды)
- Матти Маттссон (Финляндия)
200 метров баттерфляем, женщины
- Чжан Юйфэй (Китай)
- Реган Смит (США)
- Хали Фликингер (США)
100 метров вольным стилем, мужчины
- Калеб Дрессел (США)
- Кайл Чалмерс (Австралия)
- Климент Колесников (ОКР)
Эстафета 4x200 метров вольным стилем, женщины
- Китай
- США
- Австралия
Спортивная Гимнастика
Абсолютное первенство, женщины
- Суниса ли (США)
- Ребека Андраде (Бразилия)
- Ангелина Мельникова (ОКР)
Гребля
Каноэ
- Джессика Фокс (Австралия)
- Мэллори Франклин (Великобритания)
- Андреа Герцог (Германия)
Фехтование
Рапира, командные соревнования, женщины
- ОКР
- Франция
- Италия
Дзюдо
Женщины, до 78 кг
- Сори Хамада (Япония)
- Мадлен Малонга (Франция)
- Майра Агиар (Бразилия)
- Анна-Мария Вагнер (Германия)
Мужчины, 100 кг
- Аарон Вольф (Япония)
- Чо Гухам (Южная Корея)
- Нияз Ильясов (ОКР)
- Хохре Фонсека (Португалия)
Академическая гребля
Двойки распашные, женщины
- Новая Зеландия
- ОКР
- Канада
Двойки распашные, мужчины
- Хорватия
- Румыния
- Дания
Двойки парные легкого веса, женщины
- Италия
- Франция
- Нидерланды
Двойки парные легкого веса, мужчины
- Ирландия
- Германия
- Италия
Стрельба
Трап, женщины
- Зузана Штефечекова (Словакия)
- Кайли Броунинг (США)
- Алессандра Перилли (Сан-Марино)
Трап, мужчины
- Йири Липтак (Чехия)
- Давид Костелецки (Чехия)
- Мэтью Ковард-Холли (Великобритания)
Настольный теннис
Женщины
- Чэнь Мэн (Китай)
- Сунь Инша (Китай)
- Ито Мима (Япония)