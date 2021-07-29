Победа украинского лидера в боксе
Александр Хижняк с победы начал для себя выступления на Олимпиаде-2020 в Токио. Украинец стал лишь вторым боксером из нашей страны, который вышел в следующий круг. До этого победу праздновала Анна Лысенко.
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Начал свой путь на Олимпийских играх Хижняк со второго раунда. Первым соперником украинца стал местный боксер из Японии Юито Мориваки.
Благодаря победе Хижняк прошел в четвертьфинал Олимпиады-2020. Украинец доминировал на ринге, но соперник оказался "крепким орешком" и выстоял до конца поединка. Однако выбить Александра из соревнований ему не удалось. Сразу все судьи отдали победу Хижняку – 5:0.
Не поддержал Хижняка
- 29 июля в борьбу на японской земле вступил другой украинец Цотне Рогава, уступивший в 1/8 финала (более 91 килограмма).
- Его обидчиком стал боксер из Великобритании Фрейзер Кларк. Британец на протяжении всего поединка доминировал на ринге. Четыре из пяти судей отдали победу сопернику Рогавы.