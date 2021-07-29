Бронза Романчука
Четверту медаль для збірної України здобув Михайло Романчук. Плавець фінішував третім на дистанції 800 метрів вільним стилем. Хоча у фінал він пробився з олімпійським рекордом. Але у фіналі перемогти не зумів.
До теми Просив у Миколая плавки: що відомо про "бронзового" призера Олімпіади-2020 Михайла Романчука
Для України це перша медаль у плаванні на Олімпіаді за 17 років.
Ще один українець Сергій Фролов на цій дистанції фінішував шостим. Хоча під час запливу перебував і на третьому місці.
Варто додати, що Романчук виступить і на дистанції 1500 метрів вільним стилем. Там він націлений взяти золото.
На трибунах Михайла Романчука активно підтримувала його дружина Марина Бех-Романчук. Її підтримка вразила багатьох.
Поразка Світоліної
Україна могла претендувати на золоту нагороду і в жіночому тенісі. Надії покладалися на Еліну Світоліну. Але у півфіналі вона поступилася чешці Маркеті Вондроушовій. І тепер зіграє у матчі за бронзові медалі.
Вдалий старт Хижняка
Боксер Олександр Хижняк вдало стартував на Олімпіаді у ваговій категорії до 75 кг. В першому бою він переміг господаря турніру Юіто Морівакі.
Натомість Цотне Рогава програв вже у першому своєму бою у ваговій категорії понад 91 кг.
Відсторонення українських атлетів
Відразу трьох легкоатлетів відсторонили від змагань через невиконання вимог незалежної організації по боротьбі з допінгом у легкій атлетиці. Це Михайло Гаврилюк (метання молота), Назар Коваленко (спортивна ходьба) та Наталя Пироженко-Чорномаз (естафета 4х400 метрів). Усіх відсторонили від Олімпіади-2020.
При цьому мова йде не про вживання допінгу, а відсутність допінг-проб. перед Олімпіадою кожен зі спортсменів мав здати як мінімум три допінг-проби. Але українські легкоатлети цього не зробили.
При цьому Назар Коваленко заявив, що візьме участь в Олімпійських іграх попри відсторонення. І вже відправився в Токіо.
Історичне досягнення Ус
Українська спортсменка Вікторія Ус виступила у фіналі веслувального слалому на каное на Олімпійських іграх-2020. Українка зуміла фінішувати на сьомому місці.
До цього Ус у запливі на байдарках фінішувала восьмою.
Хто здобув медалі 29 липня
Плавання
800 метрів вільним стилем, чоловіки
- Роберт Фінке (США)
- Грегоріо Палтрінері (Італія)
- Михайло Романчук (Україна)
200 метрів брасом, чоловіки
- Зак Стаблеті-Кук (Австралія)
- Арно Каммінга (Нідерланди)
- Матті Маттссон (Фінляндія)
200 метрів батерфляєм, жінки
- Чжан Юйфей (Китай)
- Реган Сміт (США)
- Халі Флікінгер (США)
100 метрів вільним стилем, чоловіки
- Калеб Дрессел (США)
- Кайл Чалмерс (Австралія)
- Климент Колесніков (ОКР)
Естафета 4x200 метрів вільним стилем, жінки
- Китай
- США
- Австралія
Спортивна гімнастика
Абсолютна першість, жінки
- Суніса Лі (США)
- Ребека Андраде (Бразилія)
- Ангеліна Мельнікова (ОКР)
Веслування
Каное
- Джессіка Фокс (Австралія)
- Меллорі Франклін (Велика Британія)
- Андреа Герцог (Німеччина)
Фехтування
Рапіра, командні змагання, жінки
- ОКР
- Франція
- Італія
Дзюдо
Жінки, до 78 кг
- Сорі Хамада (Японія)
- Маделін Малонга (Франція)
- Майра Агіар (Бразилія)
- Анна-Марія Вагнер (Німеччина)
Чоловіки, 100 кг
- Аарон Вольф (Японія)
- Чо Гухам (Південна Корея)
- Ніяз Ільясов (ОКР)
- Хохре Фонсека (Португалія)
Академічна гребля
Двійки розстібні, жінки
- Нова Зеландія
- ОКР
- Канада
Двійки розстібні, чоловіки
- Хорватія
- Румунія
- Данія
Двійки парні легкої ваги, жінки
- Італія
- Франція
- Нідерланди
Двійки парні легкої ваги, чоловіки
- Ірландія
- Німеччина
- Італія
Стрільба
Трап, жінки
- Зузана Штефечекова (Словаччина)
- Кайлі Броунінг (США)
- Алессандра Періллі (Сан-Марино)
Трап, чоловіки
- Їрі Ліптак (Чехія)
- Давід Костелецкі (Чехія)
- Метью Ковард-Голлі (Велика Британія)
Настільний теніс
Жінки
- Чень Мен (Китай)
- Сунь Їнша (Китай)
- Іто Міма (Японія)