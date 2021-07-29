Михаил начал заниматься плаванием еще в 6 лет. В 24 года он получил бронзовую медаль в заплыве на дистанции 800 метров вольным стилем.

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Спортивный путь Романчука

Будущий олимпиец родился в Киеве в семье спортсменов. Его отец – тренер по легкой атлетике, а мама – учительница, которая ранее занималась легкой атлетикой. Супруги отдали сына на плавание в ДЮСШ №2, которая воспитала чемпионку Европы и бронзовую призершу чемпионата мира Анну Хлистунову.

Свои первые соревнования Михаил выиграл в 14 лет, а в 15 лет его позвали в сборную Украины по плаванию.

Пловец-отличник

Несмотря на то, что Романчук много времени проводил на соревнованиях и сборах, он был отличником с 7 класса. Школу парень закончил с золотой медалью. Далее он продолжил обучение в Ровненском гуманитарном университете на специальности "Здоровье человека".

Просил у Николая экипировку

В детстве Михаил писал письма Святому Николаю с просьбой принести ему плавки, рюкзак, очки и шапочку.

Кстати, некоторое время Романчук жил в Аргентине, ведь его родители уехали туда на заработки.

Тренируется в Турции

Михаил поехал тренироваться в Турцию, ведь там лучше условия. В 2017 году он 3 недели проводил за границей, а 1 – в Ровно.

Любимый бассейн спортсмена в Будапеште. Там он выиграл серебро чемпионата мира на дистанции 1 500 метров.

Победы Романчука

Михаил – стайер, он специализируется на длинных дистанциях. Все свои медали спортсмен брал в заплывах на 400, 800 и 1500 метров вольным стилем:

2 "серебра" ЧМ, "Золото" ЧМ на короткой воде, 2 бронзовые, 1 серебряная и 4 золотые медали на чемпионате Европы, "Золото" чемпионата Европы на короткой воде, "Золото" и "серебро" Юношеских Олимпийских игр, 1 золотая и 2 серебряные медали Универсиады.

Золотая медаль Олимпиады – это мечта, с которой я жил всегда. Сейчас выкладываюсь на полную, чтобы к ней приблизиться,

– рассказал пловец.

Олимпиада-2020

29 июля 2021 года Михаил третьим финишировал в Токио на дистанции 800 метров. Он впервые за 17 лет принес Украине медаль по плаванию на Олимпийских играх. Кроме того, спортсмен нацелился получить "золото" на дистанции 1500 метров.

"Золото" должно приехать в Украину все же", – заверил Романчук.

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Любит футбол

Романчук называет своим хобби футбол. Он болеет за 2 клуба – "Шахтер" и "Барселона".

Личная жизнь пловца

В 2016 году Михаил участвовал в Олимпиаде в Рио. Парень не одержал победу в соревнованиях, однако нашел свою любовь – прыгунью в длину Марину Бех-Романчук.

В 2018 году пара поженилась, а в 2021 – вместе приехала на Олимпийские игры в Токио.