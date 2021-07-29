Мощная поддержка Романчука в Токио

Марина Бех-Романчук не могла пропустить соревнования своего мужа Михаила Романчука. Легкоатлетка наблюдала за заплывом на 800 метров вольным стилем с трибун. Рядом с ней были другие представители Украины.

Это стоит увидеть Ты мой герой, – Бех-Романчук трогательно поздравила мужа с "бронзой" на Олимпиаде

На первых 500 метрах Бех-Романчук еще могла усидеть в кресле. А вот финальные 300 метров заплыва были очень драматичными. Марина поднялась на ноги и начала громко кричать: "Миша, давай", "Вперед", "Ты можешь". Периодически она что-то говорила себе под нос, это было похоже на молитву.

Девушка не сдерживала эмоций и не жалела голоса. Казалось, если бы не высокая трибуна и ограждение, то Марина уже была бы выбежала в бассейн. Правду говорят, что смотреть на соревнования по стороны значительно сложнее, чем участвовать.

После финала Михаила в секторе все замолчали и встретили "бронзу" Романчука аплодисментами. Они видели итоговый результат. На видео видно мокрые глаза Марины, которая не могла поверить в результат.

Неудержимые эмоции Бех-Романчук на финале ее мужа Михаила Романчука: смотрите видео

Отметим, что Бех-Романчук еще не вступала в борьбу за награды в Токио. Прыгунья в длину – одна из надежд Украины на медали. Марина выйдет на олимпийский стадион 1 августа, где попытается в квалификации отобралась в финал (3 августа).

"Марина всегда поддерживает несмотря ни на что"

После заплыва Романчук поблагодарил всех за поддержку и рассказал, что первой с "бронзой" его поздравила жена. Пловец признался, что ему приятно было видеть Марину на трибуне.

Марина – первый человек, который меня поздравил с этой медалью. Очень приятно, что она находится здесь и меня поддерживает. Конечно, мы видимся и общаемся – все-таки супруги. Я действительно благодарен за то, что она всегда поддерживает несмотря ни на что. Очень приятно, что она смогла прийти (на трибуны) и поддержать меня на этой дистанции,

– сказал призер Олимпиады в Токио.

Уже в пятницу, 30 июля, Михаил Романчук четвертым запуском стартует на дистанции 1500 метров вольным стилем.