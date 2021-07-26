Тайфун, который движется на Токио, получил название Непартак. Столицу Японии непогода должна накрыть во вторник, 27 июля. Чтобы не допустить срыва Олимпийских игр, организаторы перенесли ряд соревнований.

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На вторник, 27 июля, было запланировано выступление украинской лучницы Лидии Сичениковой в 1/32 финала одиночного турнира. 28 июля свое выступление должна была начать и лучница Вероника Марченко. Их соревнования перенесли.

Так же перенесли и соревнования по гребле. Среди них и полуфинальный заплыв в гребле двоек с участием Игоря Хмары и Станислава Ковалева, который был запланирован на среду, 28 июля.

Когда состоятся перенесенные соревнования – пока неизвестно.