Надежда Киченок/Людмила Киченок – Сара Эррани/Жасмин Паолини 7:6, 6:2

К слову Украинка Харлан сенсационно покинула Олимпиаду после первого поединка

В первом сете была равная борьба. Соперницы брали свои подачи, но на 11-м розыгрыше украинкам удалось сделать брейк. Впрочем, сразу и потеряли преимущество, а судьбу встречи в свою пользу решили на тай-брейке.

Второй сет Люда и Надежда также начали с того, что позволили соперницам выйти вперед. Эта ошибка стала единственной во второй партии. В дальнейшем они держали игру под контролем.