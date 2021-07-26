Победа Нисии – исторический момент в мире спорта. Японка стала вторым самым молодым "золотым" призером летних игр.

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В финале соревнований по скейтбордингу Нисия соревновалась с 13-летней спортсменкой из Бразилии Райсс Лил. В результате Нисия и получила 15,26 балла.

В организационном комитете Олимпиады-2020 уже заявили, что это "самый молодой пьедестал".

В целом японские спортсмены уже получили во время нынешних летних игр 6 медалей:

  • 6 золотых
  • 1 серебряную;
  • 1 бронзовую.

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Кто стал первым в истории чемпионом по скейтбордингу

  • Первым в истории олимпийским чемпионом по скейтбордингу стал также гражданин Японии – 22-летний Юто Хоригоме.
  • Он получил 37,18 балла, опередив бразильца Кельвина Хофера.
  • Мировые СМИ уже отмечают, что Хоригоме навсегда вписал свое имя в историю Олимпийских игр.