Харлан подвела итог выступления на Олимпиаде-2020. Титулованная украинская фехтовальщица сенсационно выбыла из соревнований уже после первого поединка.

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"Разочаровала ли саму себя? Да. Чувствую ли я себя слабой Да. Виновен ли в этом кто-то кроме меня? Нет. Мы сами хозяева своей судьбы и жизни. Сегодня я не смогла справиться именно с эмоциями. Иногда эмоции управляют нами. Сегодня так было и со мной. Полтора года без соревновательной практики – пожалуй повлияли на меня", – написала Ольга.

Сейчас я хочу отдохнуть морально. Хочу пожить жизнь без сабли. Хочу просыпаться и не думать, сколько дней осталось до Олимпиады. Устала. Я никогда не была так откровенна в социальных сетях. Просто понимаю, что будет много вопросов. Так что может моим маленьким откровением их будет меньше,

– заявила Харлан.

Что известно о достижении Харлан?

Харлан – олимпийская чемпионка в командной сабле Пекина-2008, серебряный призер Олимпиады в Рио 2016 в командной сабле. В индивидуальном первенстве дважды становилась бронзовым призером игр – в Лондоне-2012 и Рио-2016.