Элина Свитолина – Айла Томлянович 2:1 (4:6, 6:3, 6:4)

К слову Сестры Киченок уверенно прошли в четвертьфинал Олимпиады-2020

Поведя в счете 2:0 в первом сете, потом Элина проиграла четыре гейма подряд, а затем и отдала партию – 4:6.

Выровнять ситуацию Свитолиной удалось во втором сете, по ходу которого одесситка уступала сопернице – 1:3, но в итоге выиграла благодаря пяти взятым геймам – 6:3. В решающей партии украинка, хотя и не без нервов, но все же склонила чашу весов в свою сторону – 4:6, 6:3, 6:4 в пользу Элины.

Теперь Свитолина поборется за выход в четвертьфинал с Марией Саккари из Греции (19), которая легко обыграла сербку Нину Стоянович (92) – 6:1, 6:2.

Элина Свитолина – Айла Томлянович​: статистика