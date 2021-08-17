Ребров – будущий тренер сборной Украины?
Недавно появилась информация, что новым тренером сборной Украины станет Александр Петраков. Специалист выиграл со сборной Украины чемпионат мира U-20 в 2019 году.
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Вероятно, в УАФ все еще надеются подписать контракт с тренером Аль-Айна Сергеем Ребровым. Именно он был главным претендентом на тренерское кресло "сине-желтых".
По информации источника, кандидатура Реброва как будущего наставника сборной Украины обсуждалась на Исполкоме УАФ. Впрочем, не уточняется, хотят ли Реброва назначить в сборную Украины к матчам отбора на ЧМ-2022.
Сообщается, что вопрос тренера сборной будет закрыт в ближайшее время. Вместе с тем Петраков остается основным кандидатом на пост наставника сборной Украины.
- Сборная Украины с 1 августа официально осталась без тренера. Именно тогда Андрей Шевченко объявил, что покидает команду.
- В СМИ называли ряд кандидатур на замену Шевченко. Кроме Реброва и Петракова, речь шла о Мироне Маркевиче. Но он заявил, что не получал предложений.
- На пути прихода Реброва в сборную Украины стал контракт с Аль-Айном до 2025 года. Тренер отметил, что связан соглашением и не может покинуть клуб.
- УАФ должна была объявить нового тренера еще 9 августа. Решение перенесли уже несколько раз.