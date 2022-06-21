Официально подписали контракт о реванше: онлайн-трансляция пресс-конференции Усика и Джошуа
21 июня 2022 , 17:15Читати новину українською
В воскресенье, 19 июня, официально объявили о подписании контракта реванша между Александром Усиком и Энтони Джошуа. Боксеры пообщаются с журналистами на пресс-конференции.
Первые комментарии после подписания соглашения
Эпопея о реванше наконец-то закончилась. 20 августа состоится вторая встреча Александра Усика и Энтони Джошуа. На этот раз бой примет Джедда в Саудовской Аравии, пишет 24 канал.
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После официального заключения контракта поединка бойца примут участие в пресс-конференции. Боксеры прокомментируют предстоящий поединок. За общением с журналистами можно следить не выходя из сайта 24 канала.
На коне боя будут стоять три чемпионских пояса – WBA, WBO и IBF.Важно! Пресс-конференция боксеров начнется в 17:30 по киевскому времени.
Прессконференция Усика и Джошуа: онлайн-трансляция
Реванш мог состояться раньше
- В первом поединке Александр Усик ат Энтони Джошуа прошли весь путь – 2 раунда. по единогласному решению судей победу отдали украинцу.
- Британец активировал опцию реванша.
- Джошуа хотел провести бой снова на глазах родных болельщиков в Лондоне.
- Реванш между Усиком и Джошуа мог состояться несколько раньше – 23 июля. Однако поединок был перенесен на август. Энтони это все только на пользу. У соперника Александра будет больше времени, чтобы потренироваться под руководством нового тренера. Организаторы поединка теперь имеют больше времени на раскрутку встречи.
- В мае промоутер Джошуа неожиданно заговорил о поражении своего подопечного. Эдди Хирн заверил, что фиаско в бою против Усика не будет крушением.