Первые комментарии после подписания соглашения

Эпопея о реванше наконец-то закончилась. 20 августа состоится вторая встреча Александра Усика и Энтони Джошуа. На этот раз бой примет Джедда в Саудовской Аравии, пишет 24 канал.

К теме Дату боя-реванша Александра Усика и Энтони Джошуа официально утвердили

После официального заключения контракта поединка бойца примут участие в пресс-конференции. Боксеры прокомментируют предстоящий поединок. За общением с журналистами можно следить не выходя из сайта 24 канала.

На коне боя будут стоять три чемпионских пояса – WBA, WBO и IBF.

Важно! Пресс-конференция боксеров начнется в 17:30 по киевскому времени.

Прессконференция Усика и Джошуа: онлайн-трансляция

Реванш мог состояться раньше