Перенос, это плюс для Джошуа
Известный журналист Майк Коппинджер подтвердил перенос реванша с июля на август того же года. Инсайдер анонсировал новую дату.
Читайте также У Джошуа нет яиц, Усик остановит его за 8 раундов, – Фьюри анонсировал позорное поражение Энтони
Он отметил, что сначала Александр Усик и Энтони Джошуа должны были сразиться 20 июля, но теперь встреча запланирована на 20 августа. Боксеры будут сражаться в Саудовской Аравии.
Британец получит дополнительное время для подготовки под руководством нового тренера, а организаторы для раскрутки боя.
Источники ESPN сообщили, что матч-реванш за титул чемпиона в супертяжелом весе между Александром Усиком и Энтони Джошуа назначен на 20 августа в Джидде, Саудовская Аравия. Сначала бой планировался на 23 июля, но теперь Джошуа получит дополнительные 30 дней, чтобы поработать с новым тренером Робертом Гарсией,
– написал Коппинджер.
Победитель может вернуть на ринг Фьюри
- В первом поединке украинец одержал победу по итогам всех 12 раундов. Судьи единогласно отдали победу Александру.
- В боксерском сообществе верят, что победитель реванша Усик-Джошуа сможет вернуть на ринг Тайсона. Однако сам Фьюри подчеркнул, что не собирается покидать пенсию ради боя против Усика или Джошуа.
- "Цыганский король" уверен в победе украинца, который оформит ее за 8 раундов. Тайсон заявил, что у его земляка нет никаких шансов в реванше.
- Промоутер Джошуа, неожиданно заговоривший о поражении своего подопечного. Эдди Хирн заявил, что фиаско от украинца не будет для Энтони катастрофой, назвав Усика лучшим боксером ХХ века.
- Фьюри не собирается посещать реванш.