Новый главный тренер национальной сборной Украины по футболу будет представлен на Исполкоме УАФ, который состоится 17 августа.
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У Сергея Реброва на 11 августа была запланирована встреча с клубными боссами Аль-Айна, а на следующий день на Исполкоме УАФ должны были озвучить фамилию нового главного тренера национальной сборной Украины.
Однако в итоге только будет рассмотрен вопрос о формировании нового комитета национальных сборных, который покинул Мирон Маркевич.
Сборная Украины осталась без тренера
- Сборная Украины по футболу осталась без тренера, ведь 1 августа Андрей Шевченко объявил, что покидает команду. По словам Шевченко, у него закончился контракт.
- УАФ должна была объявить нового тренера еще 9 августа. Им должен был стать именно Ребров. Также сборную Украины с приставкой и.о. может возглавить Александр Петраков.