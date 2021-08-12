Новый главный тренер национальной сборной Украины по футболу будет представлен на Исполкоме УАФ, который состоится 17 августа.

Смотрите также Назначение Реброва в сборную Украины отложили: команду может возглавить Петраков, – СМИ

У Сергея Реброва на 11 августа была запланирована встреча с клубными боссами Аль-Айна, а на следующий день на Исполкоме УАФ должны были озвучить фамилию нового главного тренера национальной сборной Украины.

Однако в итоге только будет рассмотрен вопрос о формировании нового комитета национальных сборных, который покинул Мирон Маркевич.

Сборная Украины осталась без тренера