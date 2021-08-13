Не усі пішли із Шевченком

УАФ має відразу декілька претендентів на пост головного тренера національної команди. Варіант із Сергієм Ребровим стає все менш реальним. 17 серпня на виконкомі УАФ повинна визначитись із наступником Андрія Шевченка та його асистентами.

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Серед них може бути присутній і помічник Шевченка, який допомагав йому в українській збірній. Наразі невідомо, хто саме буде продовжувати працювати у штабі "синьо-жовтих". Відзначимо, що УАФ мала оголосити нового тренера ще 9 серпня. Спершу рішення перенесли на 12 серпня, а згодом – на 17-е.

Хто входив у штаб Шевченка

Мауро Тасотті

Андреа Мальдера

Андреа Адзалін

Олександр Шовковський

Луїджі Ночентіні

Педро Луїс Харо

Раніше повідомлялось, що Мальдера та Шовковський покинули національну дружину разом з Шевченком.

Збірна України залишилась без тренера