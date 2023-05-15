Фиаско Динамо в день юбилея и первые потери элиты: обзор 26-го тура УПЛ

Украинские коллективы провели очередную встречу в рамках внутреннего чемпионата. Тур УПЛ подарил порцию эмоций любителям украинского футбола.

В рамках 26 тура УПЛ было сыграно 8 поединков, в которых арбитры 8 раз зафиксировали победу одной из команд, а это значит, что коллективы ни разу не нашли компромисса. По итогам сыгранного раунда команды смогли забить суммарно 19 голов – 2,3 за встречу, пишет 24 канал.

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Ряд интриг

На верхушке турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги становится все горячее, поскольку все претенденты на чемпионство все свои матчи выиграли, однако расстояние между командами достаточно мало, поэтому у коллективов нет права на погрешность. Да донецкий Шахтер в большинстве довольно уверенно одолел Ингулец (0:2), который забыл, что такое забивать голы, поскольку "казаки" не отмечались уже 6 матчей.

Днепр-1 же вымучил победу с неуступчивым Минаем (0:1), у которого нет даже крохотного желания покидать элиту украинского футбола. Кстати, именно Артем Довбик принес победу своей команде, забив свой 23-й гол в чемпионате и приблизившись к рекорду Генриха Мхитаряна. Луганская Заря в свою очередь громко разгромила Металлист (0:5), который один из фаворитов на вылет из УПЛ. Таким образом "бело-черные" дышат в спину "горнякам" и "спортклубовцам", не давая тем самым возможность расслабиться.

Александрия также смогла порадовать своих болельщиков в данном туре, поскольку "горожане" одержали взвешенную победу над одним из своих конкурентов на место в еврокубках Колоссом (0:2), тем самым закрепив за собой 5-ю строчку чемпионата. А вот киевское Динамо подготовило настоящий "подарок" своим болельщикам в честь 96-летия клуба.

Столичный коллектив сенсационно уступил надвоеванному Черноморцу (2:3), набравший ход в последних матчах Кстати, вокруг юбилея "Динамо" вырос скандал, поскольку Игорь Беланов остался недоволен тем, что не попал на праздничный постер киевлян, на котором собрали все легенды команды.

Были матчи в УПЛ без невероятных эмоций, но с важными результатами. Да ровенский Вересс одолел Металлист 1925 (1:0), тем самым вырвавшись из зоны вылета и потянув на грань "красной территории" харьковский клуб Также Кривбасс на последних минутах вырвал победу над Рухом (1:0) что позволяет криворожскому коллективу претендовать на еврокубки, однако с такой игрой стоит обдумать свою кандидатуру.

А вот Ворскла уверенно победила Львов (0:2), практически не оставив шансов "золотым львам" остаться в элите УПЛ. Кстати говоря, львовский коллектив может прекратить свое существование после вылета из высшего дивизиона Украины.

Турнирная таблица УПЛ после 26-го тура / Футбол Украины