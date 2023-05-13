Динамо – Черноморец 2:3

Голы: Ванат, 53, Буяльский, 56 – Ермаков, 4, Демченко, 11, 71

Александр Шовковский во главе киевского Динамо одержал три победы подряд. Так что в домашнем поединке с одесским Черноморцем "бело-синие" надеялись продолжить приятную серию, пишет 24 Канал.

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Сюрприз от Григорчука

Стартовые минуты матча стали холодным душем для динамовцев. Во время розыгрыша углового защитник одесситов Ермаков выиграл верховую борьбу у Дячука и направил мяч в нижний угол ворот Нещерета. Шла только 3-я минута поединка.

Не успели киевляне прийти в себя после пропущенного гола, как арбитр снова указал на центр поля. На 11-й минуте матча Бадибанга совершил навес на голову Демченко и мяч вторично оказался в сетке ворот голкипера Динамо.

Такого начала мало кто ждал. До перерыва динамовцы так и не смогли организовать ответный гол.

Неизвестно, что в перерыве говорил своим подопечным Шовковский, но на второй тайм они вышли с другим настроением. Уже на 53-й минуте Ванат сократил разрыв в счете – 1:2. А уже через три минуты Буяльский восстановил паритет.

Впрочем, у команды Григорчука тоже были свои козыри. На 71-й минуте поединка Демченко оформил дубль и вывел "моряков" вперед.

Александр Шовковский заменами попытался во второй раз переломить ход поединка, но до завершения матча цифры на табло не изменились. Динамовцы впервые потерпели поражение под руководством Шовковского.

Поражение от Черноморца усугубило шансы Динамо на медали чемпионата. После 26 сыгранных поединков у киевлян 50 очков и четвертое место в таблице.

Команда Григорчука поднялась на 9-е место. У "моряков" 29 баллов в 26 матчах.

Видеообзор матча Динамо – Черноморец