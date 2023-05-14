Металлист – Заря 0:5
Голы: Мизюк, 1 (автогол), Гереро, 7, Шахов, 21, Имереков, 26, Бражко, 85 (с пенальти)
Луганская Заря ведет гонку за лидерами чемпионата, пытаясь завоевать заветную путевку в Лигу чемпионов. Совершенно противоположные задачи у харьковского Металлиста, который надеется остаться в элитном дивизионе, пишет 24 Канал.
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Голепад в первом тайме
Уже в дебюте встречи номинальные хозяева поля "помогли" сопернику открыть счет. На 28-й секунде матча защитник харьковчан Мизюк срезал мяч в свои ворота после прострела Булецы.
Не сбавляя темпа луганчане удвоили преимущество. Панамский форвард Герреро записал 5-й гол на свой счет в составе Зари.
Шокированные таким началом харьковчане получили еще два гола. Игроки Зари Шахов и Имереков довели счет до разгромного.
Но на этом проблемы аутсайдера УПЛ не завершились. На 32-й минуте матча удаление заработал Демченко, а Заря право на пробитие одиннадцатиметрового. Булеца "пожалел" харьковчан, пробив выше ворот.
Разгром Металлиста завершил арендованный у Динамо Бражко, реализовав пенальти. На 85-й минуте поединка хавбек перехитрил Ермолова, нанеся удар по центру ворот.
В итоге Заря одержала шестую победу подряд.
- На счету команды ван Леувена 58 очков и третье место в турнирной таблице. Такое же количество баллов у Днепра-1, но у спортклубовцев на игру меньше.
- Металлист значительно ухудшил свои шансы на спасение. Харьковчане продолжают занимать предпоследнюю строчку в чемпионате.
Видеообзор матча Металлист – Заря