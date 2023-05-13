Ингулец – Шахтер 0:2

Голы: Конопля, 51, Павлов, 84, (автогол)

Удаление: Паламарчук, 78 (фол последней надежды)

В прошлом туре Шахтер потерял драгоценные очки в матчи с Александрией (1:1), чем воспользовался Днепр-1, сократив отставание в таблице. Так что в поединке против Ингульца подопечные Йовичевича не имели права на ошибку, пишет 24 Канал.

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Разные тайма Ингульца

Номинально домашний поединок Ингулец проводил во Львове. В первом тайме команда Ковальца успешно защищалась, а во время острых контратак угрожала воротам Трубина. Впрочем, первая половина игры так и завершилась с нулями на табло.

В дебюте второй 45-минутки "горняки" открыли счет благодаря удачно разыгранному стандарту. При подаче с углового защитники Ингульца потеряли Коноплю, отправившего мяч головой в дальний угол ворот. На тренерской скамье "горняков" облегченно вздохнули.

За 12 минут до завершения поединка хозяева поля остались в меньшинстве. Голкипер петровцев Паламарчук ценой фола последней надежды остановил проход Сикана. Ковалец вынужден был выпускать второго голкипера вместо полевого игрока.

Вопрос победителя противостояния окончательно снял защитник Ингульца Павлов, срезавший мяч в свои ворота после прострела Тотовицкого.

В итоге Шахтер набрал 3 очка и укрепил свое лидерство. В следующем туре "горняки" будут играть с Вересом.

Ингулец опустился на 11 строчку таблицы. От зоны переходных матчей команду Ковальца удаляет 3 пункта.

Видеообзор матча Ингулец – Шахтер