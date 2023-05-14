Кривбасс – Рух 1:0

Гол: Капич, 89

Кривбасс и Рух провели встречу в рамках 26-го тура Украинской Премьер-лиги, победителем из которого вышел криворожский коллектив. Кривбасс пытается завязать борьбу за еврокубки, пишет 24 Канал.

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Судьба улыбнулась

Криворожский коллектив питает надежды следующего сезона сыграть в еврокубках, а вот Рух надеется остаться в элитном дивизионе, поскольку у команды есть все шансы очередной сезон начать в Первой лиге. Но только одной команде не удалось приблизиться к своей мечте.

Кривбасс, желающий бороться за высокие позиции УПЛ, не выглядел сильнее, чем борющийся за выживание коллектив. Криворожский клуб больше в первом тайме контролировал мяч, но ни к какой остроте такое преимущество не привело. Рух отталкивался от игры соперника и ожидало своего шанса, однако у львовского клуба успех не ожидал.

После нейтрального первого тайма тренер команды-фаворита матча решил вносить смену в игру. Уже после перерыва на поле у Кривбасса появился нигерский нападающий Соса, который, наконец, дебютировал за украинский коллектив, но вот никакой пользы он не принес. "Бело-красно-черные" первую часть второго тайма действительно выглядели гораздо агрессивнее, но вот "желто-черные" были к этому готовы.

Движение выдержало давление со стороны Кривбасса и наконец само начало отвечать, но вот очередное "но" – все попытки команды не вылились в положительный результат. Стоит отметить, что у львовского коллектива на поле появился Довгий, который придал опыту и уверенности команде, а из ворот Руха руководил Паньков – "желто-черные" сбалансировали свою игру.

Но вот беда пришла оттуда, откуда ее не ждали, поскольку вышедший спасать львовский клуб игрок и принес победу сопернику. Довгий, у которого за спиной огромный опыт, на 89-й минуте матча заработал нелепый пенальти, благодаря которому его команда и проиграла. Капич, против которого и сфолил игрок Руха, без колебаний реализовал свой момент.

Таким образом, Кривбасс остается на 6-м месте чемпионата (35 очка в активе), отставая от Александрии, которая свой матч 26-го тура еще не сыграла, на 4 балла. Что касается Руха, то львовский коллектив оказался на 14-й строчке УПЛ (24 очка), находясь в не прямой зоне вылета. Но вот "желто-черных" от зоны спасения отделяет всего 3 балла.

Видеообзор матча Кривбасс – Рух: