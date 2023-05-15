В рамках 26-го туру УПЛ було зіграно 8 поєдинків, в яких арбітри 8 разів зафіксували перемогу однієї з команд, а це означає, що колективи жодного разу не знайшли компромісу. За підсумками зіграного раунду команди змогли забити сумарно 19 голів – 2,3 за зустріч, пише 24 канал.

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Низка інтриг

На верхівці турнірної таблиці Української Прем'єр-ліги стає все гарячіше, оскільки усі претенденти на чемпіонство усі свої матчі виграли, проте відстань між командами досить мала, тому колективи не мають права на похибку. Так донецький Шахтар в більшості досить впевнено здолав Інгулець (0:2), який забув що таке забивати голи, оскільки "козаки" не відзначалися уже 6 матчів.

Дніпро-1 ж вимучив перемогу з непоступливим Минаєм (0:1), який не має навіть крихітного бажання залишати еліту українського футболу. До речі, саме Артем Довбик приніс перемогу своїй команді, забивши свій 23-ій гол в чемпіонаті та наблизившись до рекорду Генріха Мхітаряна. Луганська Зоря у свою чергу гучно розгромила Металіст (0:5), який один із "фаворитів" на виліт з УПЛ. Таким чином "біло-чорні" дихають у спину "гірникам" та "спортклубівця", не даючи тим нагоду розслабитись.

Олександрія також змогла потішити своїх вболівальників у даному турі, оскільки "містяни" здобули виважену перемогу над одним зі своїх конкурентів на місце в єврокубках Колосом (0:2), тим самим закріпивши за собою 5-у сходинку чемпіонату. А от київське Динамо підготувало справжній "подарунок" своїм вболівальникам в честь 96-річчю клуба.

Столичний колектив сенсаційно поступився надвотивованому Чорноморцю (2:3), який набрав ходу в останніх матчах. До речі, навколо ювілею Динамо виріс скандал, оскільки Ігор Бєланов залишився невдоволеним тим, що не потрапив на святковий постер киян, на якому зібрали усіх легенд команди.

Були матчі в УПЛ без неймовірних емоцій, проте з важливими результатами. Так рівненський Верес здолав Металіст 1925 (1:0), тим самим вирвавшись зі зони вильоту та потягнувши на межу "червоної території" харківський клуб. Також Кривбас на останніх хвилинах вирвав перемогу над Рухом (1:0), що дозволяє криворізькому колективу претендувати на єврокубки, проте з такою грою варто обдумати свою кандидатуру.

А от Ворскла впевнено перемогла Львів (0:2), практично не залишивши шансів "золотим левам" залишитись в еліті УПЛ. До речі, львівський колектив може припинити своє існування після вильоту з найвищого дивізіону України.

Турнірна таблиця УПЛ після 26-го туру / Футбол України