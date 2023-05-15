Очень сложный матч удался днепрянам против Миная. Команда Владимира Шарана сделала все, чтобы дать достойный бой претенденту на чемпионство в УПЛ в этом сезоне, пишет 24 Канал.

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Вышел на чистое второе место в гонке лучших бомбардиров в истории УПЛ

Единственный и в итоге победный гол был забит на 79-й минуте встречи. Днепр-1 размочил нули на табло, а автором результативного удара стал без всяких неожиданностей Артем Довбик. 25-летний нападающий откликнулся на передачу с фланга от Александра Пихаленка и головой замкнул подачу.

Видео гола Довбика в ворота Минаю

Этот гол стал победным для Днепра-1 на этой встрече. Минай минимально дома проиграл одному из лидеров УПЛ.

Для Довбика это взятие ворот стало уже 23-м в 26-ти сыгранных матчах сезона-2022/2023 в УПЛ. Также в его активе 6 ассистов. До повторения рекорда УПЛ по количеству голов в одном сезоне Артему нужно забить еще два мяча.

Любопытно! Всего в сезоне-2022/2023 во всех турнирах Довбик отыграл за днепровский клуб 35 матчей – 28 голов и 8 ассистов.

Напомним, что абсолютным рекордсменом в этом результативном показателе является бывший лидер Шахтера Генрих Мхитарян, наколотивший за один сезон УПЛ 25 голов.

Однако благодаря голу в ворота Минаю Довбику удалось выйти на второе чистое место в рейтинге лучших бомбардиров в истории украинского первенства. Артему удалось избить результативность Сергея Реброва, Максима Шацкого и двух легионеров из Шахтера – Луиса Адриано и Алекса Тейшейры. У всех четырех по 22 голевых удара.

Днепру-1 остается сыграть еще четыре матча УПЛ, поэтому у Довбика есть все шансы стать лучшим бомбардиром в истории УПЛ и громко хлопнуть дверью перед возможным уходом в другой чемпионат. Его активно сватают в Европу и Турцию, ведь контракт с Днепром-1 истекает в конце 2023 года.