Колос – Александрия 0:2

Голы: Ковалец, 4, Логинов, 11

Колос и Александрия провели встречу в рамках 26-го тура Украинской Премьер-лиги, победителями из которой вышли "горожане". Подопечные Ротаня доказывают, что они не зря занимают высокие позиции чемпионата, пишет 24 канал.

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Дисциплинированная победа

Александрия начинает входить в тонус и демонстрировать тот футбол, от которого требует Руслан Ротань. "Городяне" дают бой всем командам на своем пути, да еще и выбивают из борьбы за еврокубковые места своих конкурентов. Колосс в свою очередь дал понять, что в текущем сезоне команда не сможет достичь никаких высот, а лишь закончить розыгрыш на нейтральных позициях.

Александрия с первых минут сразу бросилась активно атаковать своего соперника, что сразу вылилось в результат. Уже на 4-й минуте встречи Кирилл Ковалец получил мяч неподалеку от штрафной площади Колоса, протянул того ближе к чужим воротам и выстрелил в ближний угол. Защитники "хлеборобов" просто наблюдали за действиями капитана "горожан". 0:1.

Но вот Александрия решила выстрелить дуплетом. На 11-й минуте матча "горожане" устроили очередное нашествие на ворота соперника, что привело к угловому удару. Гол пришел именно из стандарта, подачу с угла поля замкнул Сергей Логинов, переправивший мяч в ближний угол ворот. Стоит отметить, что дублем из ассистов отличился Эмиль Мустафаев, который в свое время имел возможность играть за сборную Украины, 0:2.

Выдав активный первый тайм, Александрия решила во второй половине встречи унять эмоции. "Городяне" играли по счету, лишний раз не тратя сил, что достаточно привычно для подопечных Руслана Ротаня, которые так будто руководствуются правилом "сделал дело - гуляй смело". Однако "желто-черные" достаточно взвешенно довели дело до конца. Колосс в свою очередь ничего противопоставить дисциплине Александрии не смог. "Хлеборобы" ожидали финального свистка.

Таким образом, Александрия закрепилась на 5-м месте чемпионата Украины (42 очка в активе), практически обеспечив себе билет в еврокубковый сезон. Колос же оказался на 8-й строчке турнирной таблицы (33 очка в активе), уже не претендуя ни на высокие места, ни опасаясь зоны вылета.

Видеообзор матча: