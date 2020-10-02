Обидчик "Шахтера" Лукаку стал лучшим игроком Лиги Европы прошлого сезона
В УЕФА назвали лучшего игрока Лиги Европы сезона 2019/20. Им стал нападающий итальянского "Интера" Ромелу Лукаку.
Ромелу Лукаку получил награду лучшему игроку Лиги Европы сезона 2019/20 во время жеребьевки группового этапа турнира.
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Лукаку набрал 270 очков, опередив в голосовании полузащитника "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеша (сезон он начинал в "Спортинг") и Эвера Банегу из "Севильи".
Отметим, что Лукаку с "Интером" выступление в Лиге Европы начал только со стадии плей-офф. Туда команда вылетела из Лиги чемпионов.
"Интер" в Лиге Европы провел шесть матчей. Лукаку в этих играх забил семь голов и отдал две результативные передачи.
Два гола Лукаку забил донецкому "Шахтеру" в полуфинале Лиги Европы.
Видеообзор матча Интер – Шахтер
Нападающий также отличился и в финале против "Севильи". Именно он открыл счет в матче. Однако именно от него влетел мяч в ворота "Интера", и этот гол принес победу "Севильи" в матче.
Видеообзор матча Севилья – Интер
Всего в сезоне 2019/20 Лукаку забил 34 гола во всех турнирах.
Примечательно Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: результаты, группы, даты и соперники
Отметим, что "Интер" снова сыграет против донецкого "Шахтера". Оба клуба попали в одну группу Лиги чемпионов, где их соперниками также будет испанский "Реал" и немецкая "Боруссия" (М).