В УЕФА назвали лучшего игрока Лиги Европы сезона 2019/20. Им стал нападающий итальянского "Интера" Ромелу Лукаку.

Ромелу Лукаку получил награду лучшему игроку Лиги Европы сезона 2019/20 во время жеребьевки группового этапа турнира.

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Лукаку набрал 270 очков, опередив в голосовании полузащитника "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеша (сезон он начинал в "Спортинг") и Эвера Банегу из "Севильи".

Отметим, что Лукаку с "Интером" выступление в Лиге Европы начал только со стадии плей-офф. Туда команда вылетела из Лиги чемпионов.

"Интер" в Лиге Европы провел шесть матчей. Лукаку в этих играх забил семь голов и отдал две результативные передачи.

Два гола Лукаку забил донецкому "Шахтеру" в полуфинале Лиги Европы.

Видеообзор матча Интер – Шахтер

Нападающий также отличился и в финале против "Севильи". Именно он открыл счет в матче. Однако именно от него влетел мяч в ворота "Интера", и этот гол принес победу "Севильи" в матче.

Видеообзор матча Севилья – Интер

Всего в сезоне 2019/20 Лукаку забил 34 гола во всех турнирах.

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Отметим, что "Интер" снова сыграет против донецкого "Шахтера". Оба клуба попали в одну группу Лиги чемпионов, где их соперниками также будет испанский "Реал" и немецкая "Боруссия" (М).