В УЄФА назвали найкращого гравця Ліги Європи сезону 2019/20. Ним став нападник італійського "Інтера" Ромелу Лукаку.

Ромелу Лукаку отримав нагороду найкращому гравцю Ліги Європи сезону 2019/20 під час жеребкування групового етапу турніру.

До теми: Жеребкування Ліги Європи: результати, групи, дати та суперники

Лукаку набрав 270 очок, випередивши в голосуванні півзахисника "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеша (сезон він починав у "Спортингу") та Евера Банегу із "Севільї".

Відзначимо, що Лукаку з "Інтером" виступ у Лізі Європи розпочав лише зі стадії плей-офф. Туди команди вилетіла з Ліги чемпіонів.

"Інтер" в Лізі Європи провів шість матчів. Лукаку у цих іграх забив сім голів та віддав дві результативні передачі.

Два голи Лукаку забив донецькому "Шахтарю" у півфіналі Ліги Європи.

Відеоогляд матчу Інтер – Шахтар

Нападник також відзначився і у фіналі проти "Севільї". Саме він відкрив рахунок у матчі. Однак саме від нього влетів м'яч у ворота "Інтера", і цей гол приніс перемогу "Севільї" у матчі.

Відеоогляд матчу Севілья – Інтер

Загалом у сезоні 2019/20 Лукаку забив 34 голи у всіх турнірах.

Варте уваги Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів: результати, групи, дати та суперники

Відзначимо, що "Інтер" знову зіграє проти донецького "Шахтаря". Обидва клуби потрапили в одну групу Ліги чемпіонів, де їх суперниками також буде іспанський "Реал" та німецька "Боруссія" (М).