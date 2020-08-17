Донецкий "Шахтер" играет полуфинальный матч Лиги Европы против "Интера". На 19-й минуте итальянской команде удалось выйти вперед.

"Интеру" удалось выйти вперед благодаря голу Лаутаро Мартинеса на 19-й минуте.

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Пятов ошибся, когда выбивал мяч, его перехватил Барелла. Игрок "Интера" на скорости прошел Матвиенко, после чего навесил в штрафную. А уже там Мартинес выиграл борьбу у Кривцова и головой отправил мяч в угол ворот "Шахтера".

Видео гола Мартинеса